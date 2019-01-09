Почта России начнёт взимать пошлины за товары из зарубежных интернет-магазинов

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Почта России в рамках пилотного проекта будет взимать пошлины за товары, которые приобрели россияне в зарубежных интернет-магазинах, передает life.ru. Об этом сообщает газета "Коммерсант", ссылаясь на пресс-службу организации.



На какие магазины будет распространён проект, не уточняется, однако, как указывает предприятие, "к нему постепенно присоединятся все крупнейшие игроки рынка".



Почта России намерена взаимодействовать с Федеральной таможенной службой (ФТС) и направлять ей информацию по каждому отправлению из-за рубежа. Саму пошлину потребитель будет платить на сайте интернет-магазина.