«Почта России» и крупнейшие ритейлеры подписали меморандум о продаже ТВ-приставок в доступных ценовых сегментах

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«Почта России» и крупнейшие ритейлеры подписали меморандум о продаже ТВ-приставок в доступных ценовых сегментахМинистерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации был подписан меморандум с крупнейшими торговыми сетями, продающими электронику (МВидео, Эльдорадо, DNS), и Почтой России об обеспечении населения РоссийскойФедерации оборудованием для приема программ цифрового эфирного вещания. В соответствии с положениями меморандума его участники обеспечат наличие в своих торговых объектах пользовательского цифрового телевизионного оборудования для приема сигнала в формате DVB-Т2 в различных ценовых сегментах, в том числе в нижнем ценовом сегменте.Торговые точки участников меморандума отмечаются специальными информационными знаками, размещаемыми на входе, на кассах и в других местах, заметных для покупателей. По словам директора макрорегиона Волга 2 ФГУП «Почта России» Александра Вакуленко, цифровые приставки начнут продавать в отделениях почты в Самарской области с апреля 2019 года. Первоначально заказ сформирован на 500 штук. «Мы находимся в тесном контакте с местными властями, которые предоставляют нам данные о потребностях каждогоконкретного населенного пункта в таком оборудовании. Если в вашем почтовом отделении в какой-то период приставок не будет, то по вашему заказу их бесплатно доставят в отделение», - отметил он.В декабре 2018 года цифровая эфирная телесеть Самарской области заработала в полном объеме. Теперь 20 бесплатных эфирных цифровых каналов доступны более 99% жителей Самарской области. Это каналы первого мультиплекса РТРС-1: «Первый канал», «Россия 1»,«Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр» и второго мультиплекса РТРС-2: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ».Напомним, что по графику, принятому Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Самарская область вошла в перечень регионов, где аналоговое вещание будет отключено в последнюю очередь. Это произойдет 3 июня 2019 года.Жителям Самары и области важно заблаговременно подготовиться к этому событию. Для тех, кто смотрит сегодня аналоговое ТВ (не спутниковое и не кабельное), к телевизору старого поколения, т.е. телевизору производства до 2012 года, необходимо приобрести цифровуюприставку стандарта DVB-T2 либо рассмотреть возможность приобретения нового телевизора стандарта DVB-T2. Также необходима антенна дециметрового диапазона, ее нужно подсоединить к телевизору и направить на передающую станцию, затем осуществить поиск цифровых телеканалов.Подробная информация о видах антенн, приставок, способах их подключения – на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ, передает пресс-служба облправительства.