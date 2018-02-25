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Новости /  Общество /  Социум  

Почетный гражданин Самарской области Владимир Иванович Чудайкин отметил свой 93-й день рождения

25 февраля 2018 20:14
395
Именинника поздравил глава региона Дмитрий Азаров.
В субботу, 24 февраля, свой 93-й день рождения отмечтил Герой Советского Союза, участник взятия Берлина, почетный гражданин Самарской области Владимир Иванович Чудайкин. Именинника поздравил глава региона Дмитрий Азаров.


С самого утра участник Великой Отечественной войны принимал поздравления. Конечно, первыми Владимиру Ивановичу здоровья и долгих лет пожелали родные и близкие — супруга Лидия Дмитриевна, дети, внуки, правнук.

"Ты для меня во всем пример. Я, как ты, буду всегда идти только вперед", — такими словами поздравил героя правнук Слава.

Владимир Чудайкин живет в Самаре с 1941 года. С первых дней Великой Отечественной войны Владимир Иванович стремился попасть на фронт, но работников авиационного завода не брали, и только в апреле 1944 года обманом и хитростью ему удалось попасть в ряды действующей армии.

1 мая 1945 года в составе штурмовой группы танк сержанта Чудайкина двигался впереди наступающих подразделений, уничтожая огневые точки противника в здании рейхстага. Во время боя прорвавшийся вперед танк был подбит и загорелся, мешая продвижению танка Чудайкина. Тогда сержант Владимир Чудайкин выскочил из своего танка, помог экипажу горевшего танка выбраться из машины, а затем эвакуировал поврежденную машину с поля боя. Во время этих событий Владимир Иванович был ранен и контужен, но продолжил бой, обеспечивая огнем своего танка продвижение пехоты.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками Чудайкину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали "Золотая звезда".

"Счастливая у меня судьба, — перелистывая альбом с фотографиями, говорит Владимир Иванович. — Главное, остался жив. В моем первом танке из пяти человек выжил я один. Второй — подбили, меня ранили. 1 мая 1945 года меня вновь ранили. День Победы я встретил в госпитале. Тяжело рассказывать, но этот день самый счастливый", — не скрывает слез ветеран.

"Ждем вас. Вы для нас давно родной человек", — такими словами встретила главу региона Дмитрия Азарова супруга Героя Лидия Дмитриевна. Он вручил традиционный букет верной спутнице Владимира Ивановича и высказал слова поздравлений Герою: "Я вас от всей души поздравляю с днем рождения. Вы делаете колоссальную работу по воспитанию молодого поколения. Завидую заряду энергии вас, ваших товарищей и друзей. Хочу пожелать вам здоровья, благополучия, мирного неба, долгих-долгих лет самой активной жизни. Мы гордимся, что у самарцев есть такой земляк".

"Я желаю вам, чтобы Самарская область по экономическому положению, по уровню жизни была в первой десятке регионов, а лучше — в пятерке", — в свою очередь сказал Владимир Чудайкин.

Дмитрий Азаров отметил, что планы достижимы.

"Вы знаете, что президент России Владимир Владимирович Путин по тяжелой ракете ставку сделал на наше предприятие, нашу гордость — РКЦ "Прогресс". Грандиозные планы у АО "Кузнецов" по новым двигателям. Сейчас только в техническое перевооружение, модернизацию "Кузнецова" вкладывается около 10 млрд рублей. Модернизация — это возможность производства новых видов продукции, повышение производительности труда. И все это базируется здесь, в Самаре. Поэтому у нас есть все шансы для того, чтобы укрепить свое положение", — заверил ветерана глава региона.

"Дай бог вам удачи вывести регион в число лучших. Мы будем счастливы", — ответил Владимир Иванович.

Герой, танкист №1 выглядит бодро, весел, подтянут. "Мы ориентируемся на вас", — обнимая ветерана, сказал Герой России, депутат Госдумы Игорь Станкевич. Он также передал слова поздравления от Героя России, главы комитета по обороне Госдумы Владимира Шаманова.

"Чтобы ваш дом всегда был счастлив", — произнес председатель региональной организации ветеранов, пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николай Хохлунов.

"Человек героической судьбы, человек-легенда, вы золотыми буквами вписали свое имя в летопись Великой Отечественной воны,. Подвиг, совершенный вами при штурме Берлина, наполняет гордостью и безграничным уважением сердца жителей Самары", — сказала глава города Елена Лапушкина.

Поздравил именинника руководитель клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Николай Антошкин.

Весь день у Героя не замолкал телефон. Звонили со всех концов страны. "Жить, жить, жить!" — неизменно отвечал Владимир Чудайкин.

"Есть ли у меня мечта? — переспросил уже под вечер Владимир Чудайкин журналистов. — Сложный вопрос. Я очень хочу, чтобы правнуки получили высшее образование. И всегда жили только в Самарской области", сообщает vkonline.ru.
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Комментарии



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