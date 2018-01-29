Почетные граждане Самарской области посетят мультимедийный парк «Россия – Моя история»

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Для сохранения и популяризации богатейшего опыта, накопленного этими людьми, в 2007 году при «Поволжском историко-культурном фонде» был создан Клуб Почетных граждан Самарской области. На сегодняшний день в клубе 22 человека, среди которых работники промышленности, сельского хозяйства, культуры, медицины, образования. Все они обладают огромным багажом знаний, которыми охотно делятся с подрастающим поколением. Всего высокого звания «Почетный гражданин Самарской области» был удостоен 31 человек.Председатель Клуба - почетный гражданин Самары и почетный гражданин Самарской области Максим Оводенко - кандидат технических наук, профессор, действительный член Международной и Российской инженерных академий, герой Социалистического Труда, лауреатпремии Совета Министров СССР, почётный авиастроитель.Максим Борисович Оводенко родился 11 августа 1930 года. В 1984 году он стал директором Куйбышевского металлургического завода. Именно в годы его руководства был установлен рекорд - 600 тыс. тонн проката, который по сей день называют «вечным». Именно Максим Борисович создавал «Городок металлургов» со стадионом, парком, социальными объектами. И это – наша история!Исторические парки «Россия – Моя история» - самый масштабный экспозиционный комплекс в России. География его площадок простирается от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга, от Перми до Махачкалы и насчитывает более 15 городов.7 ноября парк открылся в Самаре и сразу завоевал свою аудиторию, которая очень быстро растет, ежедневно мы принимаем до 4, 5 тысяч посетителей. В каждом экспозиции мультимедийного парка «Россия – Моя история» становление и развитие Самарской области представлено в контексте общероссийской истории. Мультимедийный парк «Россия – Моя история» - это не только экскурсии, но и круглые столы, кинопоказы, встречи с историками, краеведами. Музей становится живой диалоговой площадкой для представителей разных поколений, национальностей, вероисповеданий.Почетные граждане Самарской области, которых называют «золотым фондом губернии и России», посетят мультимедийный парк «Россия – Моя история» 30 января в 14 часов. После в конференц-зале исторического парка «Россия – Моя история» состоится встреча посетителей парка с уважаемыми земляками, сообщает пресс-служба облправительства.