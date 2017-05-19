Почему сегодня не работает Мегафон в Самаре
19 мая 2017 20:50
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Сообщают о перебоях со связью и в Нижнем Новгороде, а также некоторых других городах России. Один вопрос тревожит пользователей — когда наладят связь? Некоторые сайты вроде «Каждый сбой» весь день в режиме реального времени выкладывают не только информацию о сбоях, но и предоставляют возможность взглянуть на карту сбоев.
К сожалению, 19 мая 2017 года запомнится пользователям Мегафона надолго и далеко не с лучшей стороны: сотни тысяч абонентов просто отрезаны от мира, у одних нет телефонной связи, у других интернета, у третьих отрубились вообще все сервисы. Компания сообщает, что специалисты работают над устранением причин сбоев, в ближайшее время сеть заработает в штатном режиме. Поломки, увы, случаются, однако на их устранение все же потребуется определенное время.
Почему не работает Мегафон, понять толком никто не может: абстрактное «сбои со связью» никак не поясняет отсутствие ставшей уже привычной сотовой связи. Одних это нервирует, другим, наоборот, нравится почувствовать себя независимым от телефона (особенно если это связано с нелюбимой работой!).
Мегафон старается информировать своих пользователей о состоянии дел с ремонтом и наладкой сотовой и интернет-связи. По состоянию на 19 марта 2017 года, тройка лидеров проблем с коммуникациями XXI века выглядит так:
Мобильная связь (47%)
Сбой всех сервисов (27%)
Мобильный интернет (25%)
Практически половина абонентов, пожаловавшихся на Мегафон, имели проблемы с мобильной связью, у четверти пожаловавшихся не было мобильного интернета, а почти треть пережила самое страшное — сбой всех сервисов любимого оператора. Вечером 19 мая 2017 года связь сбоит по-прежнему в целом ряде городов России: Москва, Рязань, Самара, Уфа, Астрахань регулярно шлют отчеты о перебоях со мобильной связью и интернетом.
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