Почему нельзя есть зелёную картошку?
8 сентября 2018 14:33
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Вот только не каждая картошка должна попадать к нам на стол. По крайней мере те клубни, которые отличаются от своих собратьев зелёным окрасом. Так почему же нельзя есть картошку, схожую по цвету с кузнечиком из детской песенки?
Зелёный оттенок картофеля вовсе не признак незрелости. Так происходит, когда клубни неправильно хранят и на них попадают солнечные лучи. Дело в том, что под шкуркой картофеля есть вещество хлорофилл — особый пигмент, который содержится во всех растениях. Именно за счёт него листья и трава зелёного цвета. Когда солнечные лучи проникают под картофельную кожуру и соприкасаются с этим веществом — происходит реакция и овощ меняет цвет. Кстати, когда клубни картофеля созревают под землёй, они не зелёные, потому что защищены от солнца.
Если попробовать зелёную картошку на вкус, то окажется, что она жёсткая и горькая. Но помимо этого яркий клубень ещё и ядовитый. Дело в том, что в картофеле содержится опасный яд — соланин. В обычной картошке уровень соланина небольшой и не вредит здоровью человека. А вот в картофеле, который позеленел на солнышке, уровень соланина значительно повышается. И если съесть такую картошку, то проблем не миновать.
Как рассказал гастроэнтеролог клиники "Медси" Елена Попова, зелёная картошка с высоким содержанием в ней соланина крайне опасна для человека. При попадании в организм этот яд угнетает центральную нервную систему. Также он разрушает эритроциты в крови, провоцирует нарушение работы почек и органов желудочно-кишечного тракта.
— Если после употребления зелёного картофеля у вас появилась тошнота и рвота, жидкий стул, боли в животе, горький привкус во рту и першение в горле, то можно говорить об отравлении соланином, — говорит Елена Попова. — Сбои в работе сердца (учащение, замедление сердцебиения), резкое снижение артериального давления сигнализируют о сильном отравлении. В тяжёлых случаях могут быть судороги и даже кома.
Симптомы отравления проявляются, если человек съел больше 500 грамм зелёной картошки.
— Если появились первые признаки недомогания, срочно звоните в скорую помощь, — говорит гастроэнтеролог. — В такой ситуации необходима госпитализация в отделение терапии или гастроэнтерологии с целью дезинтоксикационной терапии и устранения обезвоживания.
До приезда скорой помощи нужно помочь организму по возможности избавиться от яда. Для этого следует вызвать рвоту или промыть желудок, сделать клизму, принять любые абсорбенты (например, активированный уголь, "Смекту" или "Энтеросгель").
Поэтому тем, кто не уверен, что зелёная картошка годится в пищу, лучше оставить все сомнения. Зелёный картофель — это отрава, ей не место на вашем столе.
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