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Новости /  Общество /  Социум  

Почему интервью Петрова и Боширова Запад не убедит

14 сентября 2018 16:22
133
Почему интервью Петрова и Боширова Запад не убедит

Автор: Илья Ухов/life.ru

По прошествии нескольких месяцев молчания предполагаемые "отравители Скрипаля" из рядов ГРУ нарушили молчание и дали интервью главреду RT Маргарите Симоньян. Учитывая, какой резонанс имеет дело Скрипаля, даже удивительно, что этих людей не нашли раньше и не поспособствовали их публичному появлению в отечественных (а лучше в иностранных) средствах массовой информации. Само интервью можно, конечно, смотреть и пересматривать, находить какие-то нестыковки, напирать на странную запинающуюся речь. И эти вопросы, конечно же, нужно задавать, поскольку на кону стоит репутация нашей страны и целый пласт других проблем — начиная от санкционных пакетов, вводимых под шумок пропагандистской трескотни про "русских отравителей", и заканчивая развитием двусторонних отношений со многими западными странами. Прежде чем перейти к реакции западных СМИ на интервью Боширова и Петрова, нужно всё же пару слов сказать об антураже, в котором произошло это событие, а также о заданных — и не заданных — вопросах.

Во-первых, при всём уважении к Маргарите Симоновне Симоньян, меня не оставляет ощущение некорректности площадки, выбранной для размещения интервью, которое затем будет анализироваться всеми европейскими и американскими СМИ через тройное увеличительное стекло. Открываем ту же The Sun или Daily Mail. Окей, не хотите таблоидов? Откройте респектабельную The Guardian — там прямо сразу, с ходу, выставляется тезис о том, что интервью появилось на "финансируемом государством телевизионном канале". К RT на Западе известно какое отношение (абсолютно незаслуженное и неприкрыто репрессивное). И вот, памятуя об этом, решено разместить материал именно там. Это сразу снижает его, так сказать, "кредибилити" и ставит информационный фильтр-модулятор для западной аудитории. Хотели сориентировать месседж на неё? Ну, можно же было подобрать какой-нибудь либеральный телеканал или портал в Интернете, которые бы в очередь встали за таким эксклюзивом. Ну а уж интервью-то сами британские и американские медиа моментально бы перевели и распространили среди своей аудитории, тут не нужно задействовать штат RT.

Непонятна лично мне и недоработка, касающаяся деталей жизни Петрова и Боширова: они отказались пояснить, чем занимаются, ссылаясь на проблемы для бизнеса и прочие моменты и отметив лишь общую сферу занятости (фитнес-консалтинг и закупка соответствующих препаратов). Ну ладно, боятся люди потерять бизнес, но вред от санкций по "пакету Скрипалей" куда больший, он может потенциально исчисляться миллиардами долларов (особенно по второму пакету, который пока не введён). Ну дайте этим людям денег, компенсируйте потери, но раскройте детали биографии, покажите паспорта, вывалите в Сеть кучу фактуры. Этого почему-то сделано не было, всё ограничилось крайне куцым интервью.

А теперь, собственно, к реакции иностранных наших "партнёров" и их медиасообщества. МИД Великобритании с порога отмёл озвученную Петровым и Бошировым позицию, даже не став комментировать что-то по существу, таким образом подтвердив, что реальные "отравители" (кстати, а покажите-ка Скрипаля, его же никто не видел) британской стороне не интересны, виновные уже найдены, но судить их неинтересно.

Хотя, казалось бы, ну вот реальные люди, во плоти, так сказать, запросите юридическое содействие, наверняка российские власти пойдут на то, чтобы дать британским следователям опросить подозреваемых в России. Напомню, что того же Лугового по делу Литвиненко вполне себе допросили в Москве.

Вот тут, к примеру, New York Times с ходу называет интервью новым и крайне причудливым поворотом в попытках России ответить на события после атаки в Солсбери. Почему странный ответ, почему причудливый? У британцев же, кроме пары фотографий и голословных обвинений, ничего нет, не предъявлено. Мало того, на днях появился некий предатель из российского посольства в Риме, который якобы и сдал "отравителей". Ну, значит, фактуры должен быть вагон, покажите её.

Но нет, в ответ тишина. Daily Mail цитирует Терезу Мэй, которая с порога назвала интервью ложью и бесстыдной фабрикацией, причём дальше в заметке британские журналисты привлекли некоего "эксперта по языку тела", который заявил, что интервьюируемые вели себя так, как будто читали заранее написанный текст, а их описание Солсбери и кафедрального собора похоже на текст из Википедии. Крайне спорное, признаться, обвинение, так как спроси любого, кто посещал, например, Красную площадь в Москве, — и его описание будет сильно напоминать выдержку из энциклопедии или путеводителя, это особенность такая. The Sun так и вовсе постулирует: интервью брала Маргарита Симоньян, глава кремлёвского "пропагандистского канала". Точка, верить ничему нельзя, всё ложь, быстрее вводите санкции.

Спору нет, в словах Петрова и Боширова есть известная доля недосказанности. Тем не менее ряд оговорок позволяют предположить, откуда они появились (нет, они никакие не агенты ГРУ). Судя по тому, что эти ребята специализируются на всякой разной околоспортивной химии, БАДах, "аминокислотах" и всём подобном, есть предположение, что часть своих поставок в Россию они, возможно (подчёркиваю, возможно), осуществляли не вполне легально. А если так, то становятся понятными и их волнение, и отказ раскрывать детали и некоторые нестыковки, и даже совместное проживание в одном номере. Тема спортпита является довольно щекотливой сферой, там крутятся в последнее время большие деньги, и многие вещества не лицензированы в России.Таскание такого и заказывание у зарубежных поставщиков может не вполне укладываться в правовое поле.

И тут нужно помнить вот о чём: буквально накануне, во время слушаний в конгрессе, представители Госдепа заявили, что вторая часть санкций по "пакету Скрипаля" может быть отложена, если Россия пойдёт на крупные уступки.

— Мы дали им (России) понять, что они могут не подпасть под санкции, если позволят проводить инспекции, как это предусмотрено (в законе США), если они дадут нам гарантии, которые можно было бы проверить, относительно того, что они не будут применять нервно-паралитические вещества против своих граждан снова. Они этого пока не сделали. В связи с этим мы ожидаем крайнего срока в ноябре, чтобы ввести очень жёсткий пакет санкций, — отметил представитель Госдепа на слушаниях в конгрессе Маниша Сингх.

То есть заход понятен: сконструировать на пустом месте "кейс Скрипаля", обвинить в этом Россию, не предоставить никаких доказательств и потом под этим предлогом ввести новые санкции. Потому что остальные санкционные поводы уже либо не работают, либо работают неэффективно, нужна новая подпитка. Фактически за "отравлением" Скрипалей всё отчётливее начинают проглядывать уши американцев, которые сейчас ставят России ультиматумы, сводящиеся, по сути, к требованию полного допуска "международных" (читай американских) экспертов на российские объекты, где хранится химическое и биологическое оружие.

Довольно странное требование, поскольку Россия официально уничтожила всё химоружие ещё в конце 2016 года. Односторонние уступки России по этому вопросу американцам будут означать подрыв нашего суверенитета и нарушение принципов взаимности. Если от нас требуют открыть какие-то оружейные арсеналы, то США и их союзники также должны предоставить полный доступ в свои лаборатории. Буквально на днях всплыла информация, что американцы в своей биолаборатории в Грузии проводили некие опыты над людьми. Вообще под боком у России, в сопредельном государстве. Так, может, пустите тогда нас в этот Центр Лугара — проинспектировать, что вы там делаете со штаммами конго-крымской лихорадки?

В ответ будет, конечно же, тишина или новая порция обвинений. Разговаривать там уже не с кем, по крайней мере, в СМИ. Никакие аргументы уже не работают. И тем более никакие меры убеждения — или разубеждения — работать также не будут. Не хотелось бы заканчивать на пессимистичной ноте, но придётся. Новый санкционный пакет примут, а потом ещё будут другие принимать. Эта долгая и тягомотная санкционная война будет продолжена, и в обозримой исторической перспективе это всё не закончится. А значит, нужно нам и свои СМИ, и условно медийно-агитационный блок перестраивать под это, включая формат подачи новостей в расчёте на иностранную аудиторию, смену медийных брендов и уход от лобовой пропаганды.



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