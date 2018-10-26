Почему Аркадий Гайдар попал в психбольницу после Гражданской войны
26 октября 2018 20:42
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26 октября 1941 года погиб писатель Аркадий Гайдар. Его книги знали все, и не было ни одного советского школьника, кто был бы не знаком с его произведениями. Будущему литератору удалось уцелеть в мясорубке Гражданской войны (в одном из сражений в отряде, где он был взводным, погибло 90% личного состава), но его психике был нанесён серьёзный урон. Последствия контузии, а также пережитое в годы кровавой войны до самого конца жизни не отпускали писателя.
Комиссование
Военная карьера Гайдара развивалась весьма стремительно. Командовал полком в 17 лет, правда, полк был резервный и не принимал участия в боевых действиях, да и длилось это всего две недели. Затем около полутора месяцев он возглавлял полк, действовавший против нерегулярных частей тамбовских повстанцев. И, наконец, возглавлял отряд ЧОН в Хакасии.
Там его многообещающая военная карьера и завершилась. У Гайдара не сложились отношения с местным начальством, которое стало посылать регулярные жалобы на его самоуправство и жестокость по отношению к местным жителям, после чего он угодил под следствие. Хотя нашлись сторонники применения самых крутых мер к Гайдару, в итоге он отделался исключением из партии. Из армии он также был комиссован по состоянию здоровья с диагнозом "травматический невроз". Поскольку заболевание в то время было сравнительно новым и толковых методов лечения пока не нашли, вчерашнему комполка навсегда была закрыта дорога в армию. По крайней мере, на строевую службу.
Болезнь
Болезнь не отступила вплоть до его гибели в 1941 году. При этом необходимо подчеркнуть, что Гайдар не был сумасшедшим и не страдал шизофренией. Болезнь проявлялась в частых головных болях, постоянном стрессе, приступах необузданной ярости или, наоборот, плаксивости, дрожи и в суицидальных мыслях. Кроме того, ему регулярно снились одни и те же кошмары, из-за которых начиналась бессонница.
Писатель в буквальном смысле слова пытался убежать от кошмаров. Он исколесил всю страну, работая сначала корреспондентом провинциальных газет, а затем, после того как к нему пришла слава, разъезжал уже как писатель. Объяснение этих разъездов по всей стране (в том числе и после рождения сына) было простым. У Гайдара были характерные для посттравматического стрессового расстройства повторяющиеся кошмары. Они отступали, когда он был в дороге. "Нигде я не сплю так крепко, как на жёсткой полке качающегося вагона", — признавался писатель.
Поскольку в то время не существовало эффективных способов лечения, Гайдар изобрёл свой собственный. В периоды особо сильных стрессов и наплыва неконтролируемых эмоций он начинал резать себя. Борис Закс, работавший с Гайдаром в одной газете и некоторое время живший в одной квартире, вспоминал: "Та страшная ночь произвела на меня ужасающее впечатление. Гайдар резался. Лезвием безопасной бритвы. У него отнимали одно лезвие, но стоило отвернуться, и он уже резался другим. Попросился в уборную, заперся, не отвечает. Взломали дверь, а он опять режется… Мне случалось видеть его в одних трусах. Вся грудь и руки ниже плеч были сплошь — один к одному — покрыты огромными шрамами".
При этом Закс подчёркивал, что Гайдар делал это не с целью сведения счётов с жизнью и такой задачи, судя по всему, никогда не ставил.
Психбольницы
Коллеги и близкие знали о проблемах Гайдара со здоровьем и со временем даже научились предугадывать начало новых приступов по некоторым характерным признакам: резкая смена настроения, дрожь конечностей и т.д. В этих случаях друзья старались на несколько дней поместить писателя в психиатрическую больницу. Получалось это не всегда. Тот же Закс вспоминал один из эпизодов, когда писателя не удалось пристроить в больницу из-за отказа врача: "Гайдар еле передвигал ногами. Бессвязно, заплетающимся языком стал обвинять Титова (сотрудник редакции) в том, что тот будто бы сказал: "Лучше бы вы со славой погибли в бою". Гайдар производил полное впечатление пьяного, хотя не пил ни капли. По дороге мы встретили нескольких знакомых и, несмотря на мои возражения, они увели Аркадия к себе. Вернулся он в дым пьяным и с первых слов объявил, что убьёт Титова... Взяв стул за спинку, принялся выбивать в окнах одно стекло за другим. Перевернул вверх ногами кровати, стол, стулья".
Гайдар обычно добровольно соглашался лечь в больницу, опасаясь, что может натворить нехороших дел в таком состоянии. Однако в больницах ему не нравилось. Врачи, тем более в провинциальных больницах, мало чем могли ему помочь. Возникали конфликты с персоналом. В хабаровской больнице Гайдар так поссорился с врачом, что его перевели в отделение для буйных. После выхода из больницы он написал в местной газете заметку с критикой больницы и персонала.
Тем не менее, по воспоминаниям Гайдара, именно эта больница была единственной из "восьми-десяти", в которых он побывал, о которой у него остались приятные воспоминания. Разумеется, не из-за пребывания в больнице, а потому что именно там он задумал и начал работу над одной из своих самых знаменитых книг, которая получила название "Военная тайна". Да, знаменитый Мальчиш-Кибальчиш, которого знал каждый советский ребёнок, родился именно там. "Между прочим, лежу в психбольнице… Настроение у меня очень хорошее, и на всё можно мне наплевать, потому что голова моя занята только книгой", — записал он в дневнике после начала работы над новой книгой.
Это произведение и последовавшая за ним "Голубая чашка" возвели его в ранг классиков детской литературы. А "Судьба барабанщика" и "Чук и Гек" окончательно закрепили его статус.
Гибель
Но Гайдара, казалось, не удовлетворял статус знаменитого писателя. Мыслями он всё ещё был в армии. Во время очередного пребывания в больнице — за несколько лет до начала войны — он записал в дневнике: "Вылечиться надо во что бы то ни стало и ценою чего угодно. События надвигаются… грозные".
Сразу же после начала войны с Германией Гайдар воспользовался связями по линии Союза писателей и добился назначения медицинского переосвидетельствования. Однако результаты были неутешительными: писателя признали негодным для строевой службы по причине болезни. Но ему позволили быть военным корреспондентом. 21 июля он выехал в Киев. На фронте Гайдар явно воспрянул духом, вспомнив "дымные и счастливые" времена Гражданской войны. Пробыв в Киеве месяц, он вернулся в Москву. Но в начале сентября вернулся на фронт.
Советские части попали в окружение, Гайдар выходил вместе с группой полковника Орлова. В октябре 1941 года их группа встретилась с партизанским отрядом Горелова. Партизаны справок не спрашивали и состояние здоровья их не интересовало, оружие давали любому, тогда как военные не позволяли Гайдару участвовать в боевых действиях. В конечном счёте Орлов ушёл дальше пробираться к своим, а Гайдар остался у партизан, несмотря на просьбы и уговоры полковника.
В партизанском отряде Гайдар пробыл всего восемь дней. 26 октября писатель погиб, наткнувшись на засаду немцев.
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