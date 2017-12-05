Победители конкурса "Наследие волонтерской программы ЧМ-2018" награждены в "Сколково"

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Всего в конкурсе приняли участие около 1500 человек из числа кандидатов в волонтеры ЧМ-2018. Они подавали проектные заявки в области спорта и здорового образа жизни, урбанистики и развития городских пространств, культуры, туризма, социальной сферы, экологии.Со 2 по 4 декабря в рамках креативной школы в «Сколково» авторы 26 проектов-финалистов дорабатывали их под руководством кураторов из Оргкомитета «Россия-2018», Фонда «Сколково», Высшей школы экономики, Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Конкурсанты получили награды из рук генерального директора Оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина, Посла ЧМ-2018, экс-капитана сборной России по футболу Алексея Смертина, советника руководителя Ростуризма Светланы Сергеевой.«Желание, инициативность, неравнодушие наших волонтеров простираются далеко за пределы их помощи и содействия нам в организации Чемпионата мира по футболу. Сегодня мы увидели хорошие, свежие, креативные идеи, - прокомментировал Алексей Сорокин. – Волонтеры подготовили проекты, которые имеют все шансы украсить города, сделать жизнь людей комфортнее, оставить яркое наследие после Чемпионата мира и, возможно, помочь нам с дополнительными инициативами во время проведения турнира».Проекты финалистов будут реализованы в их родных городах и помогут сделать регионы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ еще комфортнее, привлекательнее и интереснее.Победители конкурса "Наследие волонтерской программы ЧМ-2018":«Творческий полет», Нижний Новгород«Краски футбола», Калининград«Захвати по пути», Калининград«Футбол заряжает», Сочи«Следующая станция: Футбольная», Саров, Нижегородская область«Навстречу футбольной мечте», Москва«Лагерь для вожатых «В преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™», СаранскPlastic Way, Ростов-на-Дону«Вектор развития», Волгоград.«Футбол и кино», МоскваVolosong VS, Ростов-на-Дону«СтикерПаки «Твой чемпионат», Калининград«Фестиваль культур», Москва«Мюзикл «Легенды футбола», ВолгоградWelcome, Калининград«Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™: вчера, сегодня, завтра», Екатеринбург«Мордовия на ладони», Саранск«Дополнительное время», Санкт-Петербург«Сочинский фестиваль молодежного фристайла по футболу», Сочи«Лига мам», Москва«Зеленый Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™», Казань«Велостоянки в Волго-Ахтубинской пойме», ВолгоградLight Cup, ЕкатеринбургПресс-служба Оргкомитета "Россия-2018"