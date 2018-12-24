Победители из Самарской области рассказали, на что потратили лотерейный выигрыш

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Так, лотерейными миллионерами в Самарской области только за последний год оказались 8 жителей региона, а 58 счастливчиков стали обладателями выигрышей от 100 000 до 1 000 000 рублей!Победители из Самарской области с удовольствием рассказали свои истории выигрышей.***Супругам Игорю и Татьяне Ваулины из Тольятти часто покупают лотерейные билеты. Один из счастливых билетов принес семье 1 000 000 рублей.Игорь и Татьяна Ваулины.«Я попросил сына Владислава проверить билет в интернете. Он сказал, что мы выиграли и показал сумму. Когда я увидел ее на экране, потерял дар речи. Позвал супругу, чтобы она перепроверила все еще раз. Потом уже начали кричать от радости и обниматься», — рассказывает Игорь.Победитель — работник склада, занимается загрузкой фур.Ваулины приняли решение вложить деньги в погашение ипотеки. Благодаря выигрышу в лотерею у семьи Ваулиных решился квартирный вопрос, и появилась возможность больше тратить на свои желания. Игоря вдохновляет архитектура прошлых веков, рыцари и доспехи. Он очень хочет выиграть миллиард рублей в новогоднем тираже «Русского лото», чтобы построить дом в виде замка.***Еще одними лотерейными победителями из Самарской области стала семья Курносовых. Марина начала покупать лотерейные билеты в память о своем отце — верном поклоннике лотерей. Муж Игорь не поддерживал ее в этом увлечении до тех пор, пока в одном из тиражей «Жилищной лотереи» она не выиграла квартиру стоимостью 1 500 000 рублей.«Я знала, что когда-то будет такой билет, — улыбается победительница. — Выигрыш мне предсказали, погадав на кофейной гуще. В один прекрасный день я купила последние оставшиеся три лотерейных билета. Один из них и оказался выигрышным».Игорь работает электросварщиком на автомобильном заводе, Марина — домохозяйка. Супруги воспитывают дочь Василису. Выигрыш они забрали деньгами. Эти средства Курносовы вложили в благоустройство только что построенного собственного дома и покупку автомобиля для Марины.Семья Курносовых. «Выигрыш очень облегчил нам жизнь, — говорит Игорь. — На эти деньги мы утеплили дом и частично провели внутреннюю отделку. Автомобиль для жены стал уже спонтанной покупкой. Они с дочкой часто ездят гулять или по магазинам, теперь не будут отбирать мою машину».Курносовы продолжают участвовать в лотереях. Марина мечтает о доме у моря, в котором могла бы собираться хотя бы раз в год их большая и дружная семья.***Победителем моментальной лотереи стал Алексей Булавин из Самары. Мужчина вмиг разбогател, выиграв 3 000 000 рублей.«Свой билет я купил спонтанно. Мы с приятелем поехали на рынок за продуктами, я подошел к лотерейному киоску и купил 10 билетов моментальной лотереи, — вспоминает Алексей. — Пока друг вёл машину, я проверял номера. Когда увидели, что билет выиграл 3 000 000 рублей, конечно, были в шоке оба».Часть выигранных средств Алексей вложил в развитие собственного бизнеса. Также сделал подарок себе: купил новую игровую приставку и плазменный телевизор.Алексей Булавин с другом. Победитель — человек соревновательного духа и любитель побеждать. Алексей - страстный поклонник футбола. С 1997 года болеет за команду «Крылья советов».«Что бы ни случилось с нашей командой, она всегда в моем сердце. Я всегда её поддерживаю, иногда злюсь и обижаюсь на футболистов, но все равно всегда за них болею», — добавляет лотерейный миллионер.Во время Чемпионата мира по футболу Алексей посетил матч Англия — Швеция, в котором он поддерживал английскую команду. Алексей мечтает в будущем попасть на игру с «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд».Его мечту, как и мечты каждого из жителей России, может исполнить всего один лотерейный билет. Кто станет первым в стране миллиардером и сумеет воплотить в жизнь любое из своих желаний, узнаем 1 января в прямом эфире НТВ. Купить билет можно уже сейчас в лотерейных киосках, салонах связи, отделениях Почты России, торговых сетях «Перекресток» и «Пятерочка», а также на сайтеwww.stoloto.ru, передает пресс-служба «Столото».Фото: пресс-служба «Столото»