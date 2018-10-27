Победителем полуфинала лиги КВН трудвой молодежи стала команда предприятия "МРСК Волги"

113

Губернаторвручил диплом и поздравил всех участников и зрителей с прошедшей замечательной игрой."Я очень рад, что второй сезон лиги трудовой молодежи проходит так успешно. Он по-настоящему состоялся, а значит, будут третий, пятый и последующие сезоны. Я хочу поблагодарить Сергея Ларионова, за то, что он все это придумывает: появляются новые лиги и игра живет"- сказал Дмитрий Азаров."Игра живет в самых юных жителях Самарской области - в школьниках. Отличная идея лиги КВН коледжей. И я рад тому, что, какая бы игра не проходила, зал всегда полон. Игра бы не состоялась без этих удивительных, смешных и очень серьезных людей", - оценил Дмитрий Азаров шутки команд, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.