Победитель чемпионата профессионального мастерства EuroSkills Михаил Воронцов вернулся в Самару

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В аэропорту «Курумоч» Михаила встречали заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина, директор Поволжского государственного колледжа Алексей Гусев, педагоги и студенты.«Поздравляем тебя от всей души, ты у нас практически олимпийский чемпион. Ты огромный молодец. Мы все прекрасно понимаем, что на 70 процентов победа твоя, но 30 процентов – это заслуга тех людей, которые готовили тебя», — обратилась с поздравлением к Михаилу Воронцову Светлана Бакулина.Принимая поздравления встречающих, Михаил поблагодарил всех, кто за него болел: «Спасибо всем за то, что верили в меня. Много эмоций. Спасибо!»Напомним, студент третьего курса Поволжского государственного колледжа 19-летний фрезеровщик Михаил Воронцов стал лучшим представителем России количеству набранных баллов на чемпионате Европы EuroSkills 2018.Награду Best of Nation юноша получил на сцене спортивной арены Papp László на церемонии закрытия первенства в Будапеште.Михаил выступил на чемпионате Европы по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» и получил золотую медаль, опередив конкурентов из Австрии (2 место) и Португалии (3 место). В Национальную сборную WorldSkills Russia юноша попал благодаря победе в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который прошёл в 2017 году в Краснодаре, передает пресс-служба облправительства.