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Победа закона и поражение махинаторов: ЦИК предложила отменить выборы в Приморье

19 сентября 2018 21:47
147
Как пишет life.ru, крайне запутанный политический узел, возникший в Приморье в результате массовых нарушений в ходе второго тура губернаторских выборов, сегодня был наконец-то разрублен благодаря оперативному вмешательству федерального центра. ЦИК рекомендовала региональному избиркому отменить выборы и провести повторные через 3 месяца. Это довольно непростое решение, особенно с учётом того, что обе противоборствующие стороны в Приморье вели, мягко говоря, далеко не стерильную избирательную кампанию. О нарушениях за прошедшие с воскресенья дни писали уже много, тем не менее нужно ещё раз отфиксировать и обозначить тот факт, что в Приморье — крайне сложном с точки зрения внутриэлитной конфигурации регионе — были зафиксированы и подкуп избирателей, и "карусели", и шантаж и угрозы в адрес членов участковых избирательных комиссий — причём делали это в массовом порядке представители КПРФ и штаба Ищенко. Все эти моменты фиксировались, и по их итогам оформлялись жалобы, которые подавались штабом Тарасенко.

Почему на этом необходимо акцентировать такое внимание? Да потому, что, когда говорят о беспрецедентных нарушениях, по какой-то причине многие комментаторы умалчивают о том, что ЦИК и федеральный центр в целом принимали решение об отмене выборов в Приморье по совокупности всех нарушений, со всех сторон, куда немалую лепту внесли и махинации со стороны КПРФ. Да, Андрей Ищенко такой же участник этой электоральной драмы, и он в равной степени несёт свою долю ответственности за творившийся в крае избирательный беспредел. Вместе с тем нельзя сказать, что Москва как-то уж очень особенно "прогнулась" из-за фейковых "голодовок" и прочих манипуляций со стороны местных приморских прохиндеев, федеральный центр вполне мог бы пойти и на признание итогов выборов, благо реакция со стороны руководства КПРФ да и самого Ищенко была довольно вялой. Даже если посмотреть на динамику подачи жалоб, то отчётливо видно, что коммунисты не особенно-то активничали в этом деле, объём фиксируемых ими нарушений был существенно меньше списка, поданного штабом Тарасенко. Тут хотелось бы солидаризоваться с оценкой действий КПРФ, данной лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Приведу, пожалуй, его цитату целиком: "В Приморье была попытка захватить власть — этого Ищенко надо арестовать, ему не только нельзя быть губернатором, человек, который совершает противоправные действия для того, чтобы попытаться как-то использовать выборные технологии для получения кусочка власти. И он ещё недоволен, он считает себя избранным губернатором".

Собственно, сам Ищенко отчасти подтвердил эти оценки, заявив, что отменять итоги выборов не надо, так как во втором туре выбрали как раз таки его. Затем, впрочем, он "переобулся в воздухе" и решил всё же участвовать в новых выборах. Вот такая она, коммунистическая "последовательность".

И тем не менее Кремль поддержал предложение о признании выборов несостоявшимися, причиной чему стало нежелание приносить в жертву нарабатываемый годами авторитет избирательной системы в угоду каким-то сиюминутным политическим раскладам в пусть и большом и важном, но всё же отдельно взятом регионе. Заданный, в том числе и прошедшими образцово выборами президента, стандарт электорального качества будет выдерживаться — вот основной сигнал, который Кремль посылает всем региональным элитам и администраторам на местах. Важно отметить и ещё один момент — ни о каком проколе или поражении внутриполитического блока Кремля говорить не приходится, наоборот, отмена выборов — это его победа, и победа существенная, демонстрирующая, что курс на повышение прозрачности процедур будет продолжен и усилен. Построение хорошо и эффективно работающего политического института — это то, что можно поставить в заслугу внутриполитическому блоку. Собственно, Кремль устами пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова отметил, что "ценит и поддерживает" позицию ЦИК.

Надо понимать, что, действуя в своей юрисдикции и являясь органом независимым, Центризбирком и его председатель Элла Памфилова, конечно же, не находятся в политическом и информационном вакууме и понимают, что руководство страны не намерено отступаться от курса на повышение роли выборных институтов. Можно вполне обоснованно предполагать, что история с отменой выборов в Приморье не могла бы случиться без взаимодействия и консультаций с Кремлём, который в данном случае выступает в качестве гаранта процедуры.

В любом случае перед нами, пожалуй, первый пример в новейшей истории, когда федеральному центру удалось провести настолько эффективную кампанию по минимизации ущерба от махинаций политических жуликов всех мастей на уровне региона. Всё-таки что ни говори, а единственным просвещённым европейцем в нашей стране вновь оказывается государство и его, условно говоря, высший политический топ-менеджмент. Скорей бы уже параметры новой политической реальности дошли до умов и подкорок представителей региональных элит. 

Автор:  Илья Ухов


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