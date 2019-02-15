«Победа» разрешила Лановому бесплатно летать ее рейсами до конца года

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«Василий Семенович может оформить неограниченное количество билетов на любые рейсы авиакомпании в течение этого периода», — сказал представитель. Как указали в авиакомпании, артисту предоставляют привилегию как знак «особого почтения к его творчеству и жизненному пути».Накануне, 14 февраля, Лановой рассказал, что его не пустили в самолет «Победы», следовавший в Ростов-на-Дону, из-за размеров багажа. По словам Ланового, его через час посадили на самолет после обращения к дирекции авиаперевозчика. В «Победе» заявили, что ситуация возникла из-за того, что менеджеры артиста не ознакомились с правилами компании.Позднее в авиакомпании уточнили, что у одного из сопровождающих Ланового ручная кладь превышала допустимые размеры. В посадке отказали именно этому человеку, в связи с чем отказался лететь и сам артист, уточнил авиаперевозчик.Ситуацию с отказом пустить на борт Ланового поручил проверить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как отметили в СК, сотрудники «Победы» не пошли навстречу заслуженному и уважаемому человеку, не предложили ему альтернативных решений проблемы.