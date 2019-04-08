По всей стране открылась онлайн-регистрация на программы профессионального обучения для людей предпенсионного возраста
8 апреля 2019 14:40
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В 2019 году зарегистрироваться на учебу смогут мужчины в возрасте 58−60 лет и женщины 53−55 лет. Бесплатное образование по стандартам WorldSkills поможет зрелым специалистам укрепить свои позиции на рынке труда. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, а также Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
«Задача Роструда в рамках федерального проекта “Старшее поколение” − организовать переобучение 75 тыс. граждан предпенсионного возраста в этом году. Благодаря программе, которую реализует Союз “Ворлдскиллс Россия”, 25 тыс. из них смогут обучиться или повысить квалификацию по востребованным и перспективным компетенциям, разработанным на основе международных стандартов, − отмечает заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Денис Васильев. − Это позволит обеспечить конкурентоспособность этих граждан на рынке труда и сохранить их занятость, повысить профессиональный уровень, а также продемонстрировать, что специалисты старшего возраста не уступают молодым».
Для участия в программе нужно зарегистрироваться на сайте www.50plus.worldskills.ru и пройти тестирование. Этот этап позволит определиться с дальнейшей профессиональной траекторией. Тесты составлены квалифицированными экспертами из разных отраслей экономики и социальной сферы и учитывают особенности специалистов зрелого возраста.
«Для нас очень важно, чтобы участник программы был мотивирован, чтобы он действительно в дальнейшем применял навыки, которые получит с нашей помощью. Мир профессий сегодня стремительно меняется, в этом многообразии мы поможем найти дело, которое увлечет, будет по-настоящему интересным. Тогда постоянное обучение для специалиста станет нормой жизни, тогда он будет востребован вне зависимости от возраста», – подчеркивает генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.
Участники программы смогут повысить свою профессиональную квалификацию и продлить активную профессиональную жизнь или освоить новое ремесло. На выбор предоставлены программы по 116 компетенциям, которые сегодня реально востребованы на рынке труда. В списке − 7 блоков: информационные технологии, инженерия и производство, строительство, сфера услуг, творчество и дизайн, транспорт и логистика, образование.
Обучение по стандартам WorldSkills будет проходить на базе образовательных учреждений, которые прошли квалификационный отбор Академии Ворлдскиллс Россия. По итогам отбора формируется максимально разветвленная сеть региональных площадок. Длительность и график обучения будут зависеть от выбранной компетенции.
«Программа обучения и повышения квалификации с использованием инфраструктуры Союза “Вордскиллс Россия” – важная и перспективная часть проекта “Старшее поколение”, который реализует Минтруд России в рамках национального проекта «Демография». Союз имеет опыт реализации лучших мировых практик подготовки по рабочим профессиям и должностям служащих, апробированных в ходе многолетнего опыта участия и проведения национальных и международных соревнований по профессиональному мастерству, – рассказывает директор Департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов. – Обновление знаний и навыков граждан предпенсионного возраста с помощью программ обучения по международным стандартам WorldSkills позволит им повысить свой уровень квалификации, а также, возможно, совершить “перезагрузку” профессиональной карьеры и найти новую работу в современных высокотехнологичных сферах деятельности, в том числе в рамках других национальных проектов».
В Самаре 9 учебных заведений готовы принять возрастных студентов по 15 компетенциям. Программы предназначены как для людей, желающих повысить свою квалификацию, так и для тех, кто хотел бы «перезагрузить» профессиональную карьеру. Представлены следующие рабочие профессии: сварочные технологии, электромонтаж, токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ. В качестве специальностей сферы услуг предложены парикмахерское искусство, кондитерское дело, ресторанный сервис. Есть и вполне офисные направления, такие как дизайн интерьера, программные решения для бизнеса и не часто встречающиеся, но актуальные для местных предприятий и торговых сетей – визуальный мерчендайзинг, программные и ИТ-решения для бизнеса, и даже инженерия космических систем, а также разработка компьютерных и мультимедийных игр.
В ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж» уже ожидают поступления на курсы возрастных учащихся. По словам директора колледжа Оксаны Шалдыбиной, преподаватели, сертифицированные эксперты Ворлдскиллс, готовы к работе с людьми старшего возраста, ознакомлены с возрастными особенностями данной группы, по некоторым компетенциям у экспертов уже есть опыт обучения лиц в возрасте 40-55 лет. Сдача демонстрационного экзамена будет проходить с меньшими трудностями: будет выделено больше времени на подготовку и выполнение задания, содержание которого будет максимально конкретизировано.
«Для лиц старшего возраста, как, впрочем, и для любых других обучающихся, важен большой объем практики, – говорит Екатерина Острецова, преподаватель ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж» (компетенция «ИТ-решения для бизнеса на платформе “1С: Предприятие 8”»). - Важное значение имеет базовая подготовка, так как в случае ее отсутствия вне зависимости от возраста обучающегося материал усваивается сложнее».
Каждый выпускник по итогам обучения получит «Скиллс Паспорт» – признанный ведущими работодателями страны документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствии со стандартами WorldSkills.
В середине марта состоялся пилотный запуск программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для россиян предпенсионного возраста по стандартам WorldSkills. В тесте приняли участие 18 образовательных организаций из 7 регионов России. В настоящее время 37 человек уже получили «Скиллс Паспорт», 412 продолжают обучение, передает пресс-служба облправительства.
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