По вине пьяных водителей в Самарской области за год погибло 58 человек
24 декабря 2018 21:03
195
В этих 257 ДТП погибло 58 человек, 398 человек было травмировано.
По действующему законодательству за управление автомобилем в пьяном виде и за отказ проходить медицинское освидетельствование водители наказываются штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишаются водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении правил водителю грозит уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ: Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию, передает samarskie-voditeli.ru.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
24 декабря 2018 22:44
Когда оно появилось, ответят уже следственные органы. Социум
37
24 декабря 2018 22:14
Организаторами Конкурса было принято решение разделить участников из ПФО на две группы — первая будет будет работать в Нижнем Новгороде, вторую направят в... Социум
96
24 декабря 2018 21:58
История Самарского края на живописных полотнах – основная идея нового конкурса. Социум
100
Здравоохранение
24 декабря 2018 18:54
В настоящее время выдача аппаратов пациентам со всей Самарской области организована в Самарской городской больнице № 4 и Тольяттинской городской клинической... Здравоохранение
118
22 декабря 2018 21:11
22 декабря министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов представил коллективу Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со... Здравоохранение
770
21 декабря 2018 16:13
Впервые и жители губернии (взрослые и дети) с заболеваниями, вызывающими нарушение функции дыхания, и нуждающиеся в проведении по медицинским показаниям... Здравоохранение
378
Новости медицины
24 декабря 2018 18:10Полезен или вреден препарат Левитра
Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
34
18 декабря 2018 17:39УЗИ печени. Показания и подготовка к процедуре
Ультразвуковое исследование внутренних органов – одно из действенных информативных и точных способов диагностики различных заболеваний и патологий. Новости медицины
154
17 декабря 2018 18:16
Когда вы решитесь приобрести автомобиль, нужно будет и получить водительское удостоверение. Новости медицины
187
Туризм
21 декабря 2018 10:48
Кроме того, туристы лишатся возможности повторно получить подобную визу без собеседования Туризм
211
20 декабря 2018 14:01
А вот логистика путешественников из Уфы и Казани осложнилась. Туризм
348
19 декабря 2018 10:06
Лидером опроса стала гора Стрельная. Туризм
634
Образование
24 декабря 2018 10:52
Об этом сообщил министр образования и науки региона Виктор Акопьян. Образование
182
22 декабря 2018 16:35
В Минпросвещения считают, что нужно восстанавливать связи между старшим и молодым поколениями учителей. Образование
836
22 декабря 2018 11:17
Одной из проблем современных старшеклассников и студентов была названа их низкая финансовая грамотность. Образование
529
Культура
24 декабря 2018 13:39
Открытие состоится 26 декабря в 16.00 Культура
161
21 декабря 2018 11:19
Она расположится в галерее «Новое пространство». Культура
263
20 декабря 2018 12:27
Делегация Самарской области отправится в Москву 22 декабря. Культура
244
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
244
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
496
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
740
Видео
23 декабря 2018 11:38
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали. В мире
2654
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
234
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
284
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1886
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
744
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
1146
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1241
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1089
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1462
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1851
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1959
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3192
Мероприятия