По улице Луначарского в Самаре открыли движение для автомобилистов

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Официальной информации об открытии движения по улице Луначарского пока нет.Дорогу, которая соединит Московское шоссе с улицей Мичурина, начали строить еще в 2014 году. Объект планировали сдать летом 2015 года, но сроки сдачи переносились. В результате было принято решение обустроить кольцевую развязку на пересечении с Московским шоссе, строительство которой завершилось осенью 2017 года. Только после этого планировалось открыть движение по улице Луначарского.Фото: samarskie-voditeli.ru