По спортивному ориентированию самарские «гвардейцы» – лучшие в ПФО

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Ежедневно «гвардейцы» из регионов округа мерились силами в спортивных состязаниях и эстафетах: минифутбол, волейбол, баскетбол, дартс, спортивное ориентирование, стрельба, пейнтбол. По итогам всех соревновательных дней Самара – на первом месте в спортивномориентировании, более того, участник сборной региона Владислав Абрамов был признан лучшим из всех «гвардейцев». Но это не всё – в состязаниях по стрельбе самарские ребята завоевали бронзовые медали.В течение всей смены участники лагеря получали начальные знания по основным военным дисциплинам, во время полевых выходов и военно-тактических игр смогли попробовать себя в роли саперов, разведчиков, снайперов.Лагерь «Гвардеец» – уникальный военно-патриотический проект, организованный по инициативе Михаила Бабича и при активном содействии Министерства обороны Российской Федерации, ДОСААФ России, правительств Пензенской и Нижегородской областей. Он работает на двух площадках: на базе 210-го Гвардейского Ковельского Краснознаменного межвидового регионального учебного центра инженерных войск Минобороны России (Нижегородская область) и на территории филиала ФГКВОУ ВПО «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева» Минобороны России (Пензенская область).За 18 дней в двух лагерях прошли военную и спортивную подготовку 360 юношей из всех регионов ПФО. Часть из них – это подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, воспитывающиеся в многодетных семьях, дети военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, а также воспитанники шести окружных кадетских корпусов.Во время торжественной церемонии юные «гвардейцы» продемонстрировали на плацу полученные навыки рукопашного боя и строевойподготовки, навыки владения огнестрельным и холодным оружием. Здесь же подростки принесли первую в своей жизни присягу, вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармии» и стали представителями юнармейского движения в регионах.Всего с начала реализации проекта (с 2013 года) лагерь «Гвардеец» посетили более 5 тысяч подростков, передает пресс-служба ПФО.