По словам представителя РПЦ, церковь «категорически против предложения» главы Татарстана вернуть пиво на стадионы

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По его словам, церковь «категорически против такого предложения». «Да, у православных нет полного запрета на употребление алкоголя, но мы против пьянства, против употребления алкоголя в общественных местах, против свободной продажи алкоголя. Православный не значит пьяный, пьянство считается страшным грехом», — заявил руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Валерий Доронкин.Те послабления, которые были допущены в отношении реализации алкоголя на время ЧМ-2018, Доронкин назвал «международными требованиями, продиктованными нам извне». «Это не значит, что мы должны закрывать глаза на те проблемы, которые у нас есть. Только по официальной статистике от причин, связанных с алкоголем, каждый год в России умирают больше полумиллиона человек», — сказал он.Отменить ограничения на реализацию и употребление алкогольных напитков на спортивных соревнованиях на встрече с Путиным предложил глава Татарстана Рустам Минниханов. В качестве аргумента он привел тот факт, что продажа пива в период ЧМ-2018 принесла 89 млн руб. При этом «никаких эксцессов, никаких проблем не было». Минниханов пошутил, что ему, как мусульманину, «стыдно» затрагивать этот вопрос, однако он заботится «о наших братьях православных».В ответ на это предложение Путин напомнил Минниханову, что не все мужчины любят пиво, однако пообещал подумать над этим предложением. «Ну уж если мусульмане просят к пиву либеральнее подойти — посмотрим», — сказал глава государства.В России продажа алкоголя на стадионах и других спортивных объектах запрещена в соответствии с федеральным законом № 171-ФЗ о госрегулировании производства и оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции. Однако на время ЧМ-2018 в законодательстве были допущены послабления. Поправка, разрешающая продажу пива на аренах в период крупных международных соревнований, была внесена президентом России Владимиром Путиным в законодательство в июне 2013 года в преддверии Кубка конфедераций и ЧМ-2018.