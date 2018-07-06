По словам Голиковой, на реализацию национальных проектов в области демографии и здравоохранения понадобится более 5 трлн рублей
6 июля 2018 14:48
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«В части национального проекта по здравоохранению отмечу, что его объем в настоящий момент оценивается в чуть более 1,5 трлн руб., — сказала вице-премьер. — Большая часть проекта — это средства федерального бюджета, которые будут направлены в регионы страны».
Голикова также подчеркнула, что эта цифра, как и другие оценки расходов на реализацию нацпроектов, носит предварительный характер, поскольку формирование бюджета на 2020 и 2021 годы не завершено, как и согласование шестилетних параметров нацпроектов.
На реализацию нацпроекта по демографии «пока предлагается направить 3,8 трлн руб.», сказала вице-премьер, отметив, что это также преимущественно средства федерального бюджета.
По словам Голиковой, методические рекомендации и планы работ регионов по части национальных проектов уже были направлены в регионы. Теперь им предстоит разработать конкретные показатели для региональных программ, а также увязать их с нацпроектами и майскими указами президента, отметила она. Особое внимание власти планируют уделить показателю смертности населения, так как он в свою очередь влияет на достижимость целевого показателя продолжительности жизни.
Среди федеральных проектов в сфере здравоохранения Голикова отметила программу увеличения доступности медпомощи в отдаленных районах, программы по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, программу по подготовке и привлечению медицинских кадров.
«Отличием реализации федеральных проектов по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией от других является то, что они предусматривают разработку программ, включающих не только модернизацию инфраструктуры, но и мероприятия по их профилактике и выявлению», — сказала она.
При этом в рамках онкологической программы предусмотрен межбюджетный трансферт в бюджет Федерального фонда ОМС по увеличению тарифа на оказание онкологической помощи, тогда как для программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями этого не предусмотрено, отметила Голикова, попросив учесть эту разницу при формировании региональных тарифов. Позже в пресс-службе Голиковой РБК пояснили, что рост бюджетных ассигнований на тарифы по оказанию медицинской помощи предусмотрен в три раза — с 320 тыс. до 956 тыс. руб.
Демографический проект
Голикова также указала, что демографический нацпроект состоит из пяти частей: поддержка семей с целью стимулировать рождаемость, создание мест в яслях для детей до трех лет, поддержка и формирование здорового образа жизни, отдельная программа инвестиций и модернизации спортивной инфраструктуры, а также проект «Старшее поколение», направленный на социализацию и поддержку старшего поколения.
По ее словам, федеральный проект поддержки пожилых граждан будет подразумевать интеграцию «медицинской и социальной составляющей», с тем чтобы им было проще получить медицинскую помощь и вести активную жизнь. «Это также потребует развития направления здравоохранения — гериартрии — и создания в медицинских организациях гериартрических отделений, подготовку врачей-гериатров, применение мультидисциплинарного подхода», — отметила Голикова.
Наука и образование
Правительство также подсчитало траты на образование и науки.
«В части проекта образования предполагается выделить почти 800 млрд руб. При этом я прошу вас не ограничиваться только созданием мест в школах и количеством закупленного оборудования, а в первую очередь предусматривать качественные показатели, которые будут характеризовать систему обучения в школах и профессиональных образовательных организациях, достижения обучающихся конкретных результатов», — подчеркнула Голикова, отметив, что эти же требования будут предъявлены и к региональным вузам.
«Буквально коротко скажу о проекте «Наука». Он касается в основном Федерации, но тем не менее замечу, что на проект планируется направить порядка 546 млрд руб. И результаты научных исследований, которые будут получены, должны быть внедрены в практику и производство», — сказала Голикова.
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