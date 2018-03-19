По результатам экзит-полов (опросов на выходе с избирательных участков) Владимир Путин набрал 73,9% голосов

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Далее следуют лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6,7%), телеведущая Ксения Собчак (2,5%), сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский (1,6%), бизнес-омбудсмен Борис Титов (1,1%), кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин (1,0%), председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин (0,8%).По данным ВЦИОМа, число испорченных бюллетеней составило 1,2%.Опрос проводился на 1200 избирательных участках в 68 субъектах России. Всего был опрошен 162 601 человек. Ответили на вопросы 62,8% респондентов. Отказались от ответа 37,2% респондентов.На выборах 2012 года экзитпол ВЦИОМа показывал, что Владимир Путин победил в первом туре с результатом 58%. По итогам подсчета голосов Центральной избирательной комиссией он заручился поддержкой 63% принявших участие в выборах избирателей.Первые официальные результаты голосования глава ЦИК Элла Памфилова объявила в 21:00 мск, после завершения голосования в самом западном регионе России — Калининградской области. По итогам подсчета 20% протоколов за Владимира Путина проголосовали 71,99% пришедших на выборы избирателей. На втором месте — Грудинин (15,9%), на третьем — Жириновский (6,96%).Далее идут Собчак (1,39%), Явлинский (0,77%), Бабурин (0,62%), Сурайкин (0,61%) и Титов (0,59%).