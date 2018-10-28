По решению «Роскосмоса» Дмитрий Баранов возглавил самарский РКЦ «Прогресс»

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Дмитрий Баранов родился в 1970 г. в Куйбышеве, в 1994 г. окончил Самарский государственный аэрокосмический университет по специальности "Ракетостроение". С 1993 по 2005 годы он работал инженером, инженером-конструктором, ведущим инженером-конструктором на «Прогрессе», а с 2005 года по настоящее время занимал руководящие должности на заводе: замгендиректора — главного конструктора изделий, замгенконструктора по средствам выведения.Фото: vkonline.ru