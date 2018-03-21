По приглашению митрополита Сергия Самару и Тольятти посетит делегация Общества «Двуглавый Орёл»

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Программа визита предполагается очень насыщенной. В первый день визита гости побывают в Тольятти, посетят Спасо-Преображенский собор. Главным событием станет участие в семинаре, который пройдет в Поволжском православном институте. На семинаре будут представлены выступления генерала-лейтенанта Леонида Петровича Решетникова «Русский Исход» и феномен русского зарубежья» и доклад кандидата политических наук, доцента, журналиста, элитолога Артура Викторовича Атаева «Причины, последствия и оценкаустановления однопартийной диктатуры и единовластия И.В. Сталина».Во второй день пребывания на самарской земле представители Общества «Двуглавый Орёл» примут участие в семинаре в Самарской духовной семинарии, посетят Иверский женский монастырь и побывают на открытии фото-выставки «Исход русских на Голгофу» в Епархиальном церковно-историческом музее, сообщает пресс-служба Поволжского православного института.Фото: пресс-служба Поволжского православного института