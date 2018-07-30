По поручению Дмитрия Азарова изменен график укладки асфальта на Красноглинском шоссе в выходные дни

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«Во время укладки верхнего слоя мы ограничиваем движение по двум полосам автодороги, еще две полосы остаются открытыми для проезда автомобилей. В связи с поручением губернатора нами будет скорректирован график производства работ в выходные дни для обеспечения комфортного проезда. В эти дни мы планируем укладывать асфальт только на прилегающих съездах. Укладку верхнегослоя планируем завершить на следующей неделе», - сообщил руководитель проекта ООО «Самаратрансстрой» Алексей Зотов.Красноглинское шоссе является одним из семи объектов регионального значения, которые входят в перечень ремонта в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».«После завершения укладки верхнего слоя будут выполнены работы по устройству ограждения по оси автомобильной дороги, также будут установлены ограждения в местах высоких насыпей, пешеходные ограждения, сделаны тротуары на всем протяжении, также будет сделано освещение. Принципиально, что на всей дороге не будет нерегулируемых пешеходных переходов, все они будут оборудованы светофорами с кнопкой. Осевое барьерное ограждение существенно повысит безопасность дорожного движения, так как самые тяжелые последствия– это столкновение со встречным транспортом», - подчеркнул руководитель правления эксплуатации и ремонта автомобильных дорог министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Александр Данилов, передает пресс-служба облправительства.