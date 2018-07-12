По новому закону, неустойка за просрочку алиментов может уменьшаться с учетом семейного и материального положения алиментщика

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Согласно закону, неустойка за просрочку может уменьшаться судом с учетом семейного и материального положения алиментщика и «если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства по уплате алиментов».Ранее при возникновении задолженности виновный должен был выплачивать неустойку в размере одной второй процента от суммы невыплаченного за каждый день просрочки, однако теперь она снижена до одной десятой процента.Изменения планируют внести в статьи 114 и 115 Семейного кодекса России. Далее законопроект направят для рассмотрения в Совет Федерации.Законопроект о снижении неустойки внесла в Госдуму глава комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева в июле 2017 года. По ее мнению, принятие такого закона должно позволить алиментщикам выплачивать соразмерную неустойку, а детям — реализовать право на содержание родителями.Фото: УФССП