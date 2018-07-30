По мнению Дворковича, акция Pussy Riot в финале ЧМ не означает, что выделенные на безопасность деньги были потрачены неэффективно
30 июля 2018 23:57
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По его словам, этот инцидент говорит о том, что безопасность «была обеспечена на 99,99%».
«Ничего страшного не случилось — немножко нарушился нормальный ход матча, к сожалению, финала. Хорошо, что это было самой большой проблемой. Но это означает, что 30 млрд [на безопасность во время ЧМ] были потрачены в полной мере эффективно — ничего опасного никто не пронес на стадион, никаких массовых конфликтов, инцидентов не случилось», — сказал Дворкович.
15 июля, во время финала чемпионата мира по футболу, который проходил на стадионе «Лужники» в Москве, три девушки и молодой человек в полицейской форме выбежали на футбольное поле примерно на 50-й минуте матча.
Матч между сборными Франции и Хорватии был приостановлен, выбежавших на поле молодых людей задержала полиция. Ими оказались активисты группы Pussy Riot — Ольга Пахтусова, Ольга Карачева, Петр Верзилов и Вероника Никульшина. Они заявили, что провели художественную акцию.
В видеообращении, записанном заранее и опубликованном на YouTube, участники группы пояснили, что акция приурочена к годовщине смерти поэта Дмитрия Пригова — автора образа милиционера, «носителя небесной государственности».
Против активистов возбудили два административных дела: о нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и о незаконном ношении полицейской формы.
Позже Хамовнический суд Москвы арестовал Пахтусову, Карачеву, Верзилова и Никульшину на 15 суток, а также оштрафовал на 1,5 тыс. руб. каждого за незаконное ношение полицейской формы.
Pussy Riot — панк-группа, участницы которой стали известны после исполнения песни в храме Христа Спасителя в Москве в феврале 2012 года. В результате Надежда Толоконникова и Мария Алехина получили реальные тюремные сроки. Они были освобождены по амнистии в конце 2013 года.
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Комментарии
Социум
30 июля 2018 23:57
Матч между сборными Франции и Хорватии был приостановлен, выбежавших на поле молодых людей задержала полиция. Они заявили, что провели художественную акцию. Социум
299
30 июля 2018 23:57
Исключив их из нормы бесплатного провоза в 5 кг. В лимит не должны входить костыли, цветы, портфели и дамские сумочки. Социум
290
30 июля 2018 23:40
По его словам, он пошел на этот шаг, чтобы избежать конфликта интересов. Социум
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