По итогам публичных слушаний в Самаре решено возвести две новых церкви

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Обсуждения стартовали еще в июле и закончились в начале августа с положительными результатами.Одна из них будет располагаться на земельном участке площадью 2 571 квадратных метр на пересечении улиц Ташкентская и Стара-Загора.На втором участке площадью 3 710 квадратных метров, на улице Лейтенанта Шмидта, возведут приход Святого Митрофана епископа Воронежского.