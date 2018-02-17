По итогам прошлого года в трио крупнейших импортеров вина в Россию вошла Грузия

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Первое место сохранила Испания (почти 53 млн л), второе — Италия (43 млн л).Стоимость 1 л вина из Испании в 2017 году равнялась в среднем $1,36, из Италии — $3,57, из Грузии — $2,92, из Франции — $4,54, следует из данных Федеральной таможенной службы.Россия ввела запрет на поставки грузинских вин в марте 2006 года: в них, по версии Роспотребнадзора, были обнаружены тяжелые металлы и пестициды. Вино из Грузии отсутствовало на российском рынке больше семи лет — экспорт был возобновлен в июне 2013 года.Грузинские вина достаточно быстро смогли вернуть себе место на рынке, опровергнув мнение бывшего руководителя Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, который считал, что им вряд ли удастся занять более 1% рынка.До запрета в 2006 году поставки вина из Грузии достигали 45 млн л в год, напоминает руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Тогда Грузия была вторым по объему поставок импортером после Молдавии.Рост импорта в целом и из Грузии в частности обусловлен укреплением рубля, от этого выиграли прежде всего недорогие вина в рознице, считает руководитель проекта Wineretail Александр Ставцев.Возросший спрос на грузинские вина связан не только с экономическими, но и с «эмоциональными» причинами, утверждает член совета директоров виноторговой компании Simple Сандро Хатиашвили. По его мнению, у россиян очень позитивное отношение к грузинскому вину — этому способствует популярность грузинской кухни и увеличивающийся турпоток в Грузию. За последние годы республика стала очень популярным туристическим направлением, причем многие ездят именно в эногастрономические туры, напоминает Хатиашвили.Число поездок россиян в Грузию с туристическими целями, по данным пограничной службы ФСБ РФ, в 2017 году выросло почти на 72%, до 182 тыс.В России популярны заведения общепита с грузинской кухней и большая часть прироста продажи грузинского вина связана с ними, согласен директор по импорту компании «Ладога» Дмитрий Журкин.Феномен грузинских вин в России заключается в том, что в их популярности практически нет заслуги самих производителей, считает президент Союза сомелье и экспертов Артур Саркисян. Он напоминает, что в Грузии существует программа поддержки национального винного бренда на зарубежных рынках, но в России она не действует. Продвижению грузинских вин способствуют «ностальгические мотивы» для части потребителей и развитие винного туризма для более молодых россиян, уверен Саркисян.Грузия в этом году впервые в истории представила свой коллективный стенд на выставке «Продэкспо» в Москве и пока других программ на национальном уровне по продвижению своих вин в России не планирует, подтвердил РБК президент Грузинской ассоциации сомелье, владелец винодельни Hetsuriani Шалва Хецуриани. Местные наименования вин в России гораздо более узнаваемы, чем в других странах, пояснил он. Причем демократичные вина вроде «Ркацители» и «Алазанской долины» сегодня занимают не более трети в общем объеме поставок.На Россию в 2017 году пришлось свыше 60% ото всех поставок грузинских вин за рубеж, следует из данных Национального агентства вина Грузии.На фоне увеличившегося импорта производство отечественного вина, как сообщал РБК, в прошлом году упало до десятилетнего минимума: всего было произведено 32 млн дал (без учета шампанского и игристых вин), что на 13% меньше, чем годом ранее.