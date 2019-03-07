По итогам голосования болельщиков "Самара-арена" оказалась на втором месте

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На втором месте оказалась "Самара-арена", а замкнул тройку лучших стадион "Нижний Новгород".Как отметили в заявлении, в голосовании принимали участие болельщики из разных стран. Волгоградской арене отдали голоса 16 460 человек.— Более того, впервые в истории все призовые места достались стадионам одной страны,—отметили в заявлении.Фото: соцсети