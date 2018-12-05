По итогам финального голосования конкурса «Великие имена России» для международного аэропорта Курумоч выбрано имя Сергея Королёва
5 декабря 2018 18:15
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Выбранные путем народного голосования имена великих людей дополнят официальные наименования 42 крупнейших российских аэропортов международного и федерального значения. По результатам голосования международный аэропорт Курумоч получит имя выдающегося конструктора и ученого, академика АН СССР, основоположника космонавтики, организатора производства ракетно-космической техники Сергея Павловича Королёва.
Для самарского аэропорта имя Сергея Королёва лидировало буквально с первых дней голосования. Но на получение его имени также претендовал один из московских хабов – Внуково. Это была настоящая борьба, в которой самарский аэропорт всегда был на несколько шагов впереди московского. В итоге за Курумоч проголосовали 85 594 человека, у Внуково – 58 252 голоса. В таких спорных ситуациях в качестве основного критерия учитывалось процентное соотношение голосов, отданных за кандидата в каждом городе.
За проявленную активность в ходе голосования жителей региона поблагодарил губернатор Дмитрий Азаров. «Идея присвоения аэропортам имен знаменитых соотечественников, выдвинутая Общественной палатой, была встречена с энтузиазмом многими жителями Самарской области и всей страны. В голосовании приняли участие десятки тысяч наших земляков. И именно активность самарцев, их деятельная и неравнодушная позиция позволила нашему аэропорту в условиях жесткой конкуренции одержать победу и получить право на присвоение аэропорту Курумоч имени Сергея Павловича Королёва. Убедительный результат народного голосования доказывает, что проект смог увлечь наших земляков и объединить их в стремлении увековечить имя и достижения выдающегося ученого-конструктора», – отметил глава региона.
«Жизнь и работа Сергея Павловича тесно связана с самарским краем – космической столицей России. Именно куйбышевским коллегам Королёв доверил работу над ракетами, покорившими космическое пространство, а затем – и встречу первого космонавта. Именно у нас с участием Сергея Павловича основалась знаменитая школа конструкторов космической техники. Сегодня имя нашего прославленного современника носит Самарский национальный исследовательский университет. Убежден – присвоение его имени международному аэропорту внесет серьёзный вклад в сохранение памяти о Сергее Павловиче и его выдающемся вкладе в развитие отечественной и мировой космонавтики», – подчеркнул губернатор.
Всего в конкурсе «Великие имена России» приняли участие 5 525 553 человек. По числу проголосовавших россиян Курумоч набрал 142 293 голосов, которые распределились следующим образом:
Сергей Королёв – 85 594 (60,2%)
Николай Кузнецов – 25 228 (17,8%)
Эльдар Рязанов – 19 058 (13,3%)
Василий Татищев – 12 413 (8,7%)
Напомним, 28 ноября 2018 года Президент России Владимир Путин подписал указ «О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством». Цель – увековечивание памяти выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта.
«Установить, что отдельным географическим объектам (аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам) могут быть присвоены имена выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством», – говорится в документе.
Согласно Указу, присвоенное географическому объекту имя выдающегося деятеля не будет являться составной частью установленного наименования географического объекта, а присвоение имени деятеля «не повлечет за собой изменения установленного наименования географического объекта».
Присвоение географическим объектам имен выдающихся деятелей осуществляется Президентом России по представлению Правительства. Предложения о присвоении имен в Правительство будет вносить Общественная палата Российской Федерации по результатам общественного обсуждения. Правительство должно утвердить порядок рассмотрения предложений в трехнедельный срок, а порядок использования присвоенных географическим объектам имен — в течение месяца, передает пресс-служба облправительства.
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