«По действиям заезжих хулиганов разберёмся в ситуации предметно»: Дмитрий Азаров о митинге Навального
4 декабря 2017 10:32
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Жители Самары пожаловались врио губернатора Дмитрию Азарову на действия сторонников оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом глава региона написал в своем микроблоге.
— Разберемся в ситуации предметно. Благодарю сотрудников МВД, что не поддались на провокации, — написал Дмитрий Азаров.
Напомним, что по словам мэрии в воскресенье, 3 декабря, во время финала межрегионального чемпионата по восточным танцам около 800 школьников в ДК Литвинова стали «заложниками» сторонников Навального, которые в это время проводили митинг на площади Кирова, пишет 63.ру.
Это уже второй приезд оппозиционного политика в Самару. Во время первого визита Алексея Навального его штаб забросали яйцами, а оппозиционеру постелили дорожку из флага США.
Впоследствии его сторонники провели в Самаре несколько митингов. Первый закончился задержанием 15 человек. (Фото и видео с места событий). А сквер Пушкина исключили из списка мест, где без подачи уведомления можно проводить массовые акции. Одного участника акции привлекли к административной ответственности. Другие же обжаловали составленные в отношении них протоколы.
Второй митинг прошел в июне. Около двух тысяч человек прошли по улице Свободы и провели акцию в сквере «Родина», выступив таким образом против коррупции.(Фото и видео с места событий).
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Социум
4 декабря 2017 11:57
Участие в мероприятии бесплатно. Социум
34
4 декабря 2017 11:08
Мероприятие прошло на железнодорожной вокзале станции «Сызрань - 1» и железнодорожном мосту через реку Волга. Социум
78
4 декабря 2017 10:32
Об этом глава региона написал в своем микроблоге. Социум
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