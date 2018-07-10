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По данным СМИ, возглавлявший первую президентскую администрацию Путина Волошин владеет долей в американской компании

10 июля 2018 22:37
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Заключившей в 2017 году сделку на поставку этана в Китай на $26 млрд.
Александр Волошин, возглавлявший администрацию президента России с 1999 по 2003 год, владеет долей в компании American Ethane, пишет The Guardian. Газета провела совместное расследование с центром «Досье», проектом Михаила Ходорковского, передает РБК.

В статье говорится, что в 2014 году Волошин вложил $1,25 млн, получив за это 2,5% компании и должность независимого директора. «Сейчас его доля может стоить десятки миллионов долларов», — подчеркивается в материале.

В ноябре 2017 года в ходе встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина представители двух стран подписали соглашение на $26 млрд о поставке сжиженного этана в Китай. С американской стороны в сделке участвовала American Ethane.

Главные бенефициары этой сделки «живут и работают в Москве», говорится в материале The Guardian. Волошин состоит в консорциуме инвесторов American Ethane из России, в него также входил бизнесмен Роман Абрамович.

Газета выяснила, что «группа богатых россиян» планировала инвестировать в энергорынок США. В эту группу входили Михаил Юрьев, депутат Госдумы в 1995–1999 годах, Андрей Кунатбаев и Константин Николаев. Кем являются Кунатбаев и Николаев, в статье не указывается. В январе 2013 года о планах Юрьева вложить $2 млрд в разведку и переработку шельфовых газа и нефти в США сообщал Bloomberg.

Однако их попытки успехом не увенчались, и они решили вложиться в этан, сообщает британское издание. Юрьев обратился к Волошину, тот в свою очередь — к Абрамовичу, который предоставил $50 млн. «Четверо россиян плюс Абрамович стали соинвесторами в American Ethane», — говорится в статье.

Абрамович в январе 2014 года прилетел в США обсудить свою потенциальную долю в проекте, соглашение о его участии было достигнуто «за недели до того, как Путин аннексировал Крым», пишет газета. После этого, а также после введения санкций против России Абрамович отказался от идеи участвовать в проекте.

Знали ли в администрации президента США о том, что среди инвесторов есть люди со «связями с Кремлем», неизвестно, говорится в материале газеты.

Волошин отказался предоставить РБК комментарий. Представитель Абрамовича также отказался от комментариев. Глава American Ethane Джон Хуталинг сообщил британской газете, что о российских связях компании были уведомлены «соответствующие власти США» и потенциальные инвесторы. The Guardian утверждает, что его жена — русская.

На сайте American Ethane говорится, что в состав совета директоров входят Хуталинг, Андрей Кунатбаев, Константин Николаев, Джеймс Ликенхаус и Джин Коллингворт. Волошин в числе директоров не указан.


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Комментарии



Социум
10 июля 2018  22:37
Заключившей в 2017 году сделку на поставку этана в Китай на $26 млрд.
По данным СМИ, возглавлявший первую президентскую администрацию Путина Волошин владеет долей в американской компании
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