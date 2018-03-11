Я нашел ошибку
Главные новости: 
В настоящее время Falcon Heavy — самая мощная ракета из используемых.
Маск опубликовал новое видео запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
Такими темпами, к 2025 году на каждые 3 кг рыбы будет приходиться 1 кг мусора.
По данным ООН, каждый год в океан попадает 13 млн тонн пластикового мусора
Одновременно они поддержали создание нового антикоррупционного суперведомства.
Китайские депутаты одобрили поправки в Конституцию, удалив из нее слова об ограничении работы председателя КНР двумя сроками
Самарская область представила туристский потенциал на международной выставке Интурмаркет в Москве
Самарская область представила туристский потенциал на международной выставке Интурмаркет в Москве
Вместе с ним была девушка, она экстренно прооперирована, теперь её жизни ничто не угрожает.
В подмосковной Истре собаки насмерть загрызли 19-летнего молодого человека
Назначена судебно – медицинская экспертиза.
В Самарской области начата доследственная проверка по факту отравления рабочих парами сероводорода
Сегодня днем сотрудники органов безопасности пытались задержать машину с преступниками, но те оказали вооруженное сопротивление.
ФСБ предотвратила теракт в Саратовской области
Иван Пивкин на месте проверил масштабы проблемы.
На Московском шоссе образовалась большая трещина
сегодня  Воскресенье,11 марта, 20:27
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -15 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/03:
USD 56.8
0.3
EUR 70.53
0.8
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

По данным ООН, каждый год в океан попадает 13 млн тонн пластикового мусора

11 марта 2018 19:17
106
Такими темпами, к 2025 году на каждые 3 кг рыбы будет приходиться 1 кг мусора.
"По данным ООН, каждый год в океан попадает 13 млн т пластикового мусора. Такими темпами, к 2025 году на каждые 3 кг рыбы будет приходиться 1 кг мусора", - передает РБК в Твиттере.

Вдеообзор здесь.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
11 марта 2018  19:17
Такими темпами, к 2025 году на каждые 3 кг рыбы будет приходиться 1 кг мусора.
По данным ООН, каждый год в океан попадает 13 млн тонн пластикового мусора
Такими темпами, к 2025 году на каждые 3 кг рыбы будет приходиться 1 кг мусора.   Социум
102
11 марта 2018  18:44
Самарская область представила туристский потенциал на международной выставке Интурмаркет в Москве
Самарская область представила туристский потенциал на международной выставке Интурмаркет в Москве
  Социум
137
11 марта 2018  14:04
Появилось видео с выходкой Михаила Ефремова в Самаре во время спектакля "Не становись чужим" московского театра "Современник"
Появилось видео с выходкой Михаила Ефремова в Самаре во время спектакля "Не становись чужим" московского театра "Современник"
  Социум
17570
Весь список

Здравоохранение
10 марта 2018  11:24
Самарские врачи подготовились к ЧМ-2018
Самарские врачи подготовились к ЧМ-2018
Семь человек из них обучались во всероссийском центре медицины катастроф «Защита» и сейчас обучают коллег. Здравоохранение
417
9 марта 2018  09:24
Ученые заявили о связи лишнего веса с тревожным расстройством Это является результатом снижения уровня гормона эстрогена.
Ученые заявили о связи лишнего веса с тревожным расстройством
Это является результатом снижения уровня гормона эстрогена. Здравоохранение
771
8 марта 2018  11:06
В Самарской области из-за гриппа и ОРВИ были полностью закрыты 8 школ
В Самарской области из-за гриппа и ОРВИ были полностью закрыты 8 школ
В сравнении с прошлой неделей отмечается рост заболеваемости на 23,9%. Здравоохранение
601
Весь список
Новости медицины
22 февраля 2018  19:32
Папилайт Комфорт: как избавиться от бородавок и папиллом?
Папилайт Комфорт: как избавиться от бородавок и папиллом?
 Каждый третий человек сталкивается с проблемой появления бородавок и папиллом, но мало кто знает, как с ними бороться.  Новости медицины
372
31 января 2018  16:52
Поиск клиники и докторов в Израиле
Поиск клиники и докторов в Израиле
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
296
22 января 2018  17:16
Результаты медицинских анализов для взрослых и детей
Результаты медицинских анализов для взрослых и детей
 Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
578
Весь список
Туризм
11 марта 2018  09:26
Власти Калининградской области не планируют вводить курортный сбор
Власти Калининградской области не планируют вводить курортный сбор
Туристический поток на территорию региона в текущем году вырастет на 15–17%.  Туризм
251
8 марта 2018  12:31
В Самарской Луке утверждены снегоходные маршруты для катания
В Самарской Луке утверждены снегоходные маршруты для катания
Отклонение от маршрута считается административным правонарушением и ведет к наложению штрафа. Туризм
549
8 марта 2018  09:40
23% жителей Самары предпочитают проводить лето на русских курортах
23% жителей Самары предпочитают проводить лето на русских курортах
Многие что любят проводить лето на даче или в деревне. Туризм
570
Весь список
Образование
7 марта 2018  14:47
Работу над стратегическими проектами участники проведут на выездной встрече.
Политех и Самарский университет организуют совместную проектно-аналитическую сессию
Работу над стратегическими проектами участники проведут на выездной встрече.  Образование
373
7 марта 2018  12:44
В учебниках русского языка учтут рекомендации экспертов Тотального диктанта Тотальный диктант состоится 14 апреля уже в 15-й раз.
В учебниках русского языка учтут рекомендации экспертов Тотального диктанта
Тотальный диктант состоится 14 апреля уже в 15-й раз. Образование
346
7 марта 2018  09:45
В Самаре стартует отбор на первый хакатон для школьников SamaraSchoolHack
В Самаре стартует отбор на первый хакатон для школьников SamaraSchoolHack
Тема хакатона – создание инструментов взаимодействия города и жителей. Образование
292
Весь список

Культура
10 марта 2018  12:11
Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов:
Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов: "Выходку Ефремова считаю безобразной"
Об этом чиновник написал в своем Facebook. Культура
53163
7 марта 2018  10:29
Праздничный концерт в честь 8 Марта пройдет в Самаре в мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздничный концерт в честь 8 Марта пройдет в Самаре в мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Там же проведут мастер-классы для детей по изготовлению подарков мамам и бабушкам. Культура
333
7 марта 2018  09:49
На сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдут гастроли Московского театра «Современник»
На сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдут гастроли Московского театра «Современник»
Публике представят премьеру «Не становись чужим» и легендарные «Пять вечеров». Культура
555
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
385
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
727
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
705
Весь список


Видео
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
673
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
619
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1251
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
797
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
881
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
2239
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1492
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
801
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3959
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2288
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2730
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2630
Весь список

Мероприятия
Самарские пожарные провели флешмоб «МЧС – за здоровый образ жизни!» в городском парке Дружбы
В Самаре на стадионе "Локомотив" прошел товарищеский матч ветеранов "Крыльев" и сборной команды облправительства
На сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдут гастроли Московского театра «Современник»
Весь список
Популярное
за сегодня

Появилось видео с выходкой Михаила Ефремова в Самаре во время спектакля "Не становись чужим" московского театра "Современник"

17473

На Московском шоссе образовалась большая трещина

761

Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов: "Выходку Ефремова считаю безобразной"

747
за неделю

Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов: "Выходку Ефремова считаю безобразной"

53161

Появилось видео с выходкой Михаила Ефремова в Самаре во время спектакля "Не становись чужим" московского театра "Современник"

17473

В среду Самарскую область должен посетить кандидат в президенты РФ и действующий президент страны Владимир Путин

4747
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Март 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда