По данным Левада-центра, более половины россиян устали ждать от Путина улучшения своей жизни
24 апреля 2017 18:17
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Уровень доверия к президенту за год снизился на 6 процентных пунктов — с 78% в апреле 2016 года до 72%— в основном за счет затруднившихся ответить: их число выросло на 4 п.п.
Среди чувств, которые вызывает Путин у россиян, лидируют симпатия (32%) и «не могу сказать о нем ничего плохого» (27%). Безразлично относятся к президенту 17%, 10% респондентов испытывают восхищение Путиным, 3% относятся к нему с антипатией, 1% — с отвращением.
На вопрос об усталости населения от ожиданий положительных сдвигов в жизни «определенно да» ответили 16% респондентов, еще 35% согласились с ответом «скорее да». Число уставших ждать изменений россиян возросло на 10% за полгода (с ноября 2016-го).
Наиболее высокий уровень разочарованности россиян в действиях Путина был зафиксирован в апреле 2013 года: тогда совокупная доля граждан, давших аналогичные ответы, составила 61%.
Для сравнения, в апреле 2016 года эта доля составила всего 41%. Самым низким уровень разочарованности Путиным в России, по данным Левада-центра, был в марте 2000 года. Тогда этот показатель составил 35%.
Кроме того, в 2017 году с мнением, что Путин виновен в злоупотреблениях властью, в которых его обвиняют, согласны 42% опрошенных. Из них 11% подписались под ответом «несомненно виновен, об этом говорит множество фактов, приводимых в интернете и свободных СМИ», 31% согласились с вариантом «наверное, да, как и все высокопоставленные чиновники, но я об этом мало знаю, не слежу за этим».
При этом 23% россиян заявили, что, даже если эти обвинения правда, важнее то, что при Путине страна стала жить лучше. О неверии в виновность Путина заявили 22%, еще 13% затруднились ответить.
Исследование также показало, что наименее удачными россияне считают действия президента в области борьбы с коррупцией и улучшения уровня жизни граждан: оба пункта набрали по 32% голосов опрошенных. 26% респондентов недовольны экономическим развитием страны. При этом 2% россиян сказали, что не видят никаких неудач в действиях Путина. 9% затруднились ответить на вопрос о неудачах российского президента.
Среди успехов Путина россияне выделяют повышение боеспособности армии (39%), укрепление международных позиций России (34%) и решение чеченской проблемы (26%).
В начале апреля Левада-центр опубликовал исследование, согласно которому работу президента Путина одобряют 82% россиян. При этом недовольными оказались всего 17% опрошенных. Этот показатель упал на 2 п.п. по сравнению с февралем 2017 года, когда работу президента одобряли 84% опрошенных. Недовольны его работой были 15% участников соцопроса.
По этим данным, Путин по-прежнему остается политиком, которому россияне доверяют больше всего. Участникам опроса социологи предлагали назвать имена нескольких политиков, кого они считают достойными доверия, и 52% называли имя Путина. Второе место занял глава Минобороны России Сергей Шойгу — ему доверяют 23% опрошенных. Третьим в этом списке оказался глава МИДа Сергей Лавров — его назвали 21% респондентов.
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