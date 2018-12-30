По Самарской области ожидается сильная изморозь 50 мм и более с сохранением ночью и днем 31 декабря
30 декабря 2018 16:15
203
Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин.
Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.
- на случай отключения электроэнергии в доме пользуйтесь электрическими фонарями, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем;
- подготовьте нескользкую обувь;
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться и, - ----- перекатившись, смягчить удар о землю;
- не перебегайте проезжую часть близко к едущим машинам, вы можете поскользнуться и попасть под колеса;
- в гололед и снегопад по возможности меньше пользуйтесь автомобилями, воздержитесь от поездок по городу;
- во время мокрого снега остановочный путь автомобиля увеличивается в 4–5 раз, поэтому держите дистанцию с запасом, избегайте резкого торможения, не превышайте скорость;
- грязь и лужи могут скрывать выбоины в асфальте и открытые колодцы;
- у перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что пешеход может внезапно выйти на дорогу.
Будьте внимательны и осторожны!
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.
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