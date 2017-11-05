По Красной Глинке бродит заблудившаяся рысь
5 ноября 2017 16:58
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«Рысь гуляет уже две недели без хозяина, чем она питается?», «Рысь может не есть месяц (если она перед этим плотно поела). Потом начинает дико охотиться на всё, что движется», «Я не хочу стать завтраком рыси», - пишут они.
Хозяева двухгодовалой дикой кошки по кличке Тая убеждены, что бояться людям нечего. Рысь безобидная и очень ласковая. Её приобрели в питомнике, на нее имеются все необходимые документы. У Таи удалены клыки и когти.
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Хозяева двухгодовалой дикой кошки по кличке Тая убеждены, что бояться людям нечего. Социум
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