По Красной Глинке бродит заблудившаяся рысь

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«Рысь гуляет уже две недели без хозяина, чем она питается?», «Рысь может не есть месяц (если она перед этим плотно поела). Потом начинает дико охотиться на всё, что движется», «Я не хочу стать завтраком рыси», - пишут они.Хозяева двухгодовалой дикой кошки по кличке Тая убеждены, что бояться людям нечего. Рысь безобидная и очень ласковая. Её приобрели в питомнике, на нее имеются все необходимые документы. У Таи удалены клыки и когти.