Площадку детсада освободили от двух сотен могил
7 декабря 2018 21:28
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Здание в Железнодорожном районе предполагалось реконструировать еще в 2015 году. Был определен подрядчик, но во время строительных работ в подвале дома обнаружились захоронения XIХвека. Это достаточно типичная находка для этих мест — в границах ул. Некрасовской, Ленинской, Арцыбушевского, Льва Толстого, Братьев Коростелевых, переулка Гончарова и переулка Тургенева располагалось Покровское кладбище, частично исследованное уже в конце 90-х годов.
Строительные работы на объекте приостановили, а в начале 2018 года провели аукцион на право археологических раскопок. Теперь же они завершены, опубликованы результаты. Исследована площадь 3226,1 кв. м, найдено 203 погребения, среди них есть склепы. Все погребения совершены по православному обряду кроме одного, ориентированного в восточном направлении.
Археологические предметы и антропологические материалы изъяты и переданы специалистам, а также на госхранение. Согласно выводам экспертизы, опубликованной 29 ноября 2018 года, теперь можно продолжать реконструкцию объекта под детский сад.
Фото: «СО» ОНЛАЙН
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