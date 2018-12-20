Площадь Куйбышева – центральная площадка празднования Нового года в Самаре

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Световое оформление площади также обновлено – появились новые светодиодные композиции «Матрешка», «Шар-арка», «Снеговик», «Фонарики». Эти яркие световые конструкции понравятся любителям фотографий.Для поклонников спорта подготовлены два ледовых катка, установлена новая система подсветки, модернизированы сервис-центры (прокат и заточка коньков, камера хранения).Впервые на площади на хоккейном ледовом катке пройдет физкультурно-спортивная акция «Новогодние старты». Старт акции – 21 декабря в 17.30. Жители и гости города смогут увидеть показательные выступления фигуристов и открытые тренировки по хоккею.В течение всего новогоднего периода самарцы приглашаются на увлекательные спортивные события – открытые уроки по «ледовым» видам спорта.Со 2 января начнет работу интерактивная площадка «Спортивный дворик» (на месте, где до 31 декабря размещалась елочная ярмарка). Здесь ежедневно с 14.00 до 19.00 будут проводиться анимационные спортивные программы для детей, а также веселые зимние старты для всей семьи.Для любителей зимних забав с 21 декабря ежедневно с 10.00 до 22.00 будет работать аттракцион «Горка» для катания на тюбингах («ватрушках»). Посещение аттракциона на площади имени В.В. Куйбышева на весь период работы будет бесплатным для всех желающих. В целях безопасности посетителей катание с горки будет осуществляться только на тюбингах организаторов. Для получения тюбинга необходимо предоставить документ (удостоверяющий личность) или залоговую сумму. Катание на «ледянках» или санках не разрешается.В деревянных домиках открывается сувенирная новогодняя ярмарка, где представлены сувенирная продукция, изделия художественного творчества и ремесла, уникальные для Самары и Самарской области. Ярмарка будет работать с 21 декабря по 8 января.На площади уже открыта и работает новогодняя елочная ярмарка, на которой продаются разнообразные виды хвойников. Для удобства покупателей организована торговля сувенирной новогодней продукцией (елочные игрушки, мишура и гирлянды), передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации