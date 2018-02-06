Платежные системы и банки на территории России тестируют новый способ снятия наличных

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К тестированию услуги уже приступили. Во втором квартале 2018 года к инициативе присоединится Сбербанк. Поддерживают новый способ обналичивания и платежная система MasterCard.А работать услуга будет так: выходя из магазина, пользователь оплачивает покупки картой, а заодно запрашивает у кассира необходимую сумму налички. После ввода PIN-кода, выпустивший карту банк одобряет операцию и кассир выдает деньги.Еще во время тестирования услуги с ВТБ и «Русским стандартом», MasterCard обратилось в Федеральную антимонопольную службу. Представители ведомства подтвердили, что данный способ обналичивания не влечет за собой ограничение конкуренции.