Платье за 17 млн и огромный торт. В Москве прошла свадьба племянника Джабраилова
1 сентября 2018 21:55
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18-летняя невеста предстала в роскошном платье за 17 миллионов рублей от бренда Zuhair Murad. Вес платья тоже внушителен — 45 килограммов, однако, согласно чеченским традициям, девушка почти весь вечер провела под специальным шатром, куда к ней подходили гости, поэтому двигаться ей много не нужно было. Пока невесту поздравляли и фотографировались с ней, Ахмед с друзьями и братьями находился в отдельной комнате.
Ранее уже сообщалось, что перед гостями планировалось выступление чеченских артистов. Исключением стало появление на торжестве Надежды Кадышевой.
В Москве Ахмед и Хава отметили свадьбу во второй раз. Ранее торжество прошло в Грозном. Как писал Лайф, для того чтобы доставить невесту в Москву с должным комфортом, в Грозный отправили частный самолёт.
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Комментарии
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Вес платья тоже внушителен — 45 килограммов, однако, согласно чеченским традициям, девушка почти весь вечер провела под специальным шатром. Социум
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