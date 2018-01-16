Планируемые места для омовения в Самаре в Крещенскую ночь

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По ее словам, в Самаре купель планируют оборудовать в районе Полевого спуска. У проруби будут дежурить сотрудники МЧС и медики. Для горожан организуют раздевалки, всем желающим предложат горячий чай."Для организации все готово. Погода позволяет — в крещенскую ночь в Самаре ожидается до -14 градусов, по области — до -19. Специалисты сделали замеры льда рядом с купелью на Полевом спуске: местами толщина достигает 40 см, но есть участки, где его ширина всего 10 см. Поэтому пускать к проруби будут небольшими группами", — отметила Анна Третьякова.Сотрудники МЧС вместе с правоохранителями проверят несанкционированные купели и опасные проруби засыплют. В Крещенскую ночь в этих местах будут дежурить полицейские.Совершить омовение можно будет в поселке Запанском — при храме Архангела Михаила, где есть оборудованная купель.Медики напоминают, что подобные омовения — это тяжелый стресс для организма. Не стоит рисковать сердечникам, простуженным людям, а также тем, кто находится в состоянии алкогольного опьянения. Нельзя окунать в прорубь маленьких детей.