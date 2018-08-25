"Плачет, глядя на горы". Семья Шумахера раскрыла, как живёт гонщик после комы

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После падения Шумахера пришлось на шесть месяцев поместить в искусственную кому, и после родственники в основном хранили молчание о том, как продвигается восстановление великого гонщика. А его менеджер Сабина Кем говорила о намерении защищать его частную жизнь."Здоровье Майкла не является общественной проблемой. Мы должны защитить его личное пространство"Сабина КемТеперь же близкие родственники Михаэля рассказали французскому журналу Paris Match, что 49-летний гонщик по-прежнему проявляет эмоции. Ранее сообщалось, что он реагирует на голоса жены и детей. Теперь бывший гонщик заплакал, глядя на красивый пейзаж."Когда мы сажаем его в инвалидное кресло, обращённое в сторону красивых горных пейзажей с озером, Майкл иногда плачет"Родственники Михаэля ШумахераС 2014 года о нём круглосуточно заботятся в современном медицинском центре в его семейном доме на Женевском озере, Швейцария. В 2015-м сообщали, что он стал демонстрировать признаки сознания. Ранее в этом месяце стало известно, что Шумахера перевезут в особняк на Мальорке, Испания, который его жена Коринна приобрела у президента ФК "Реал Мадрид" Флорентино Переса за $35 млн.Фото © Соцсети