"Плачет, глядя на горы". Семья Шумахера раскрыла, как живёт гонщик после комы
25 августа 2018 13:31
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После падения Шумахера пришлось на шесть месяцев поместить в искусственную кому, и после родственники в основном хранили молчание о том, как продвигается восстановление великого гонщика. А его менеджер Сабина Кем говорила о намерении защищать его частную жизнь.
"Здоровье Майкла не является общественной проблемой. Мы должны защитить его личное пространство"
Сабина Кем
Теперь же близкие родственники Михаэля рассказали французскому журналу Paris Match, что 49-летний гонщик по-прежнему проявляет эмоции. Ранее сообщалось, что он реагирует на голоса жены и детей. Теперь бывший гонщик заплакал, глядя на красивый пейзаж.
"Когда мы сажаем его в инвалидное кресло, обращённое в сторону красивых горных пейзажей с озером, Майкл иногда плачет"
Родственники Михаэля Шумахера
С 2014 года о нём круглосуточно заботятся в современном медицинском центре в его семейном доме на Женевском озере, Швейцария. В 2015-м сообщали, что он стал демонстрировать признаки сознания. Ранее в этом месяце стало известно, что Шумахера перевезут в особняк на Мальорке, Испания, который его жена Коринна приобрела у президента ФК "Реал Мадрид" Флорентино Переса за $35 млн.
Фото © Соцсети
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