Питомцы зоопарка Кактус и Кассандра - всеобщие любимцы посетителей. Пара вместе с 2017 года.
26 сентября 2018 19:41
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Питомцы зоопарка Кактус и Кассандра - всеобщие любимцы посетителей. Пара вместе с 2017 года. У Кактуса в этот день был двойной праздник, 25 сентября ему исполнилось одиннадцать лет. Сотрудники Самарского зоопарка поздравили животных с праздником и подарили им мясной тортик. Главный зоотехник Кузовенко А.Е. рассказал гостям мероприятия об амурских тиграх в дикой природе и о питомцах Кактусе и Кассандре.
Для ребят провели интересную конкурсно-игровую программу, включающую викторины и подвижные игры. Сценку «День рождения тигренка» показали участники театральной студии «ВИР» МБОУ ДО «ЦДТ «Восход».
В рамках мероприятия вниманию посетителей была представлена выставка художественных работ «Кактус и Кассандра».
Всем желающим художники МБУ ДО ДШИ №3 «Младость» сделали аквагрим. Победители конкурсов и участники праздника получили памятные призы от Самарского зоопарка, передает пресс-служба министерства культуры СО.
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Питомцы зоопарка Кактус и Кассандра - всеобщие любимцы посетителей. Пара вместе с 2017 года. Социум
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