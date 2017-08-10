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Питерские чиновники закупят спиннеры в рамках госзакупок
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Новости /  Общество /  Социум  

Питерские чиновники закупят спиннеры в рамках госзакупок

10 августа 2017 19:22
130
Спиннер — ручной тренажер, принцип действия которого заключается в том, что за счет центрального подшипника и лопастей его можно долго удерживать на пальцах во вращающемся состоянии.
Как сообщает iphones.ru, спиннеры стали трендом этого лета, у каждого третьего россиянина найдётся хотя бы одна штука. Или две. И все они разные — материалы, форма и так далее.

Теперь администрация петербургского муниципального округа «Морской» объявила о намерении закупиться 70 спиннерами. Но не для личного пользования, а ради розыгрыша в конкурсе на «День праздничного двора». Видимо, ничего лучше найти не смогли.

Согласно данным сайта госзакупки, спиннеры называются «ручными тренажёрами» и предназначены для развития мелкой моторики рук, концентрации внимания, а также для снятия стресса и раздражительности.

Спиннер — ручной тренажер, принцип действия которого заключается в том, что за счет центрального подшипника и лопастей его можно долго удерживать на пальцах во вращающемся состоянии.

Поставки спиннеров запланированы на 22 сентября, общая стоимость составила 7 тыс. рублей.

Забавно слышать такие новости с учётом того, что немного ранее Роспотребнадзор решил проверить игрушки на предмет воздействия на детское здоровье. Родители детей уверены, что спиннеры вредят психике ребёнка и делают его ленивее. 
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Комментарии



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10 августа 2017  19:22
Спиннер — ручной тренажер, принцип действия которого заключается в том, что за счет центрального подшипника и лопастей его можно долго удерживать на пальцах во вращающемся состоянии.
Питерские чиновники закупят спиннеры в рамках госзакупок
Спиннер — ручной тренажер, принцип действия которого заключается в том, что за счет центрального подшипника и лопастей его можно долго удерживать на пальцах... Социум
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