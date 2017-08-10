Питерские чиновники закупят спиннеры в рамках госзакупок
10 августа 2017 19:22
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Теперь администрация петербургского муниципального округа «Морской» объявила о намерении закупиться 70 спиннерами. Но не для личного пользования, а ради розыгрыша в конкурсе на «День праздничного двора». Видимо, ничего лучше найти не смогли.
Согласно данным сайта госзакупки, спиннеры называются «ручными тренажёрами» и предназначены для развития мелкой моторики рук, концентрации внимания, а также для снятия стресса и раздражительности.
Спиннер — ручной тренажер, принцип действия которого заключается в том, что за счет центрального подшипника и лопастей его можно долго удерживать на пальцах во вращающемся состоянии.
Поставки спиннеров запланированы на 22 сентября, общая стоимость составила 7 тыс. рублей.
Забавно слышать такие новости с учётом того, что немного ранее Роспотребнадзор решил проверить игрушки на предмет воздействия на детское здоровье. Родители детей уверены, что спиннеры вредят психике ребёнка и делают его ленивее.
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Спиннер — ручной тренажер, принцип действия которого заключается в том, что за счет центрального подшипника и лопастей его можно долго удерживать на пальцах... Социум
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