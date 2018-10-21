Пик осеннего звездопада смогут наблюдать россияне в ночь на понедельник
21 октября 2018 15:41
157
— Метеорный поток Ориониды назван в честь созвездия Ориона. Кажется, что именно оттуда идёт этот осенний звездопад. На самом деле источником метеорного потока Ориониды является комета Галлея. За ней остаётся пылевой хвост, а когда Земля пролетает сквозь него, находящиеся в этом хвосте частицы выпадают в виде мелких метеоров, которыми мы можем любоваться, — сообщил Лапин.
Метеорный поток Ориониды можно наблюдать каждый год с октября по ноябрь. По словам астронома, в ночь пиковой активности можно увидеть максимальное количество падающих метеоров — до 25 в час. Он добавил, что тем, кто хочет увидеть звездопад, стоит посмотреть на небо ближе к полуночи. Правда, в этом году наблюдателям может помешать яркий свет Луны.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
21 октября 2018 17:35
Мама 12-летнего мальчика рассказала, как и для чего делает из своего сына киберспортсмена. Социум
118
21 октября 2018 16:41
Звёздная чета рассказала в эфире программы "Секрет на миллион" на НТВ, что врачи поставили им одинаковый диагноз. Социум
206
21 октября 2018 15:41
Желающим увидеть метеорный поток нужно будет посмотреть на восток и юго-восток в районе полуночи. Социум
156
Здравоохранение
18 октября 2018 15:43
В состав которой войдут представители регионального минздрава, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, потенциальный... Здравоохранение
256
18 октября 2018 14:47
Пройдет пресс-конференция в рамках 7-й Всероссийской конференции с международным участием «Противоречия современной кардиологии: спорные и нерешенные... Здравоохранение
285
17 октября 2018 17:09
Мультидисциплинарная бригада в составе врача-гериатра, специалиста по социальной работе, хирурга, уролога, невролога осмотрит пожилых пациентов. Здравоохранение
258
Новости медицины
16 октября 2018 19:54
Алкозависимость - это болезнь, которая приносит горе не только алкоголику, но и его семье. Новости медицины
113
12 октября 2018 07:36
Несмотря на то, что стремительно развиваются современные технологии, традиционные проблемы различного рода остались налицо. Новости медицины
111
12 октября 2018 07:32
Одним из видов учебного отпуска является академический. Его предоставляют в случае наличия уважительных причин, ввиду которых дается освобождение от... Новости медицины
162
Туризм
21 октября 2018 10:45
Исследование показало, что в одиночные поездки чаще отправляются мужчины: 79% против 21% у женщин. Туризм
171
17 октября 2018 17:02
Итогом этих мероприятий должны стать новые соглашения о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма и появление новых тур-продуктов. Туризм
276
12 октября 2018 10:00
Сумма требований в целом достигла 16,8 млн рублей. Туризм
304
Образование
19 октября 2018 13:22
Сотрудничество открывает возможности для реализации совместных проектов в сфере информационных и компьютерных технологий. Образование
231
18 октября 2018 10:57
Горожан приглашают на лекцию об Алексее Подурове. Образование
251
17 октября 2018 13:18
На примере зарубежного и российского опыта школьники узнают, как придумать идею и превратить ее в стартап. Образование
708
Культура
20 октября 2018 11:26
Также пройдет творческая встреча с музыкантом. Культура
297
19 октября 2018 21:31
На гала-концерте в честь открытия фестиваля зрителям были представлены сцены и номера из балетов Мариуса Петипа, Михаила Фокина, Фёдора Лопухова, Агриппины... Культура
356
19 октября 2018 13:31
Гостей ждут выставка и концерт. Культура
216
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
512
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1471
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1672
Видео
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
226
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
402
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
462
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
437
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
872
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
705
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
735
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1144
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1186
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2289
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1701
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1883
Мероприятия