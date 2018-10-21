Пик осеннего звездопада смогут наблюдать россияне в ночь на понедельник

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— Метеорный поток Ориониды назван в честь созвездия Ориона. Кажется, что именно оттуда идёт этот осенний звездопад. На самом деле источником метеорного потока Ориониды является комета Галлея. За ней остаётся пылевой хвост, а когда Земля пролетает сквозь него, находящиеся в этом хвосте частицы выпадают в виде мелких метеоров, которыми мы можем любоваться, — сообщил Лапин.Метеорный поток Ориониды можно наблюдать каждый год с октября по ноябрь. По словам астронома, в ночь пиковой активности можно увидеть максимальное количество падающих метеоров — до 25 в час. Он добавил, что тем, кто хочет увидеть звездопад, стоит посмотреть на небо ближе к полуночи. Правда, в этом году наблюдателям может помешать яркий свет Луны.