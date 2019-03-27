Пианист Мацуев рассказал о "роковом возрасте" вундеркиндов

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"15, 16, 17 лет - самый роковой, опасный возраст для вундеркинда. Если ты его проходишь – то у тебя есть шанс. В этом возрасте музыку бросают. В этом возрасте важен триумвират: родители и педагоги. Проблема родительская на первом месте", - сказал Мацуев.Денис Мацуев - один из самых востребованных классических пианистов в мире, и при этом всей своей жизнью, поступками и манерами разрушающий стереотипы о звёздах–"классиках". О нём говорят как о чрезвычайно влиятельном персонаже. При этом он крайне редко даёт большие интервью.В 2017 году на совещании по вопросам поддержки талантливой молодежи в сфере искусства президент России Владимир Путин сообщил о дополнительном выделении одного миллиарда рублей ежегодно на расширение системы президентских грантов для поддержки молодых талантливых людей. Тогда Мацуев рассказал президенту, что его бабушке пришлось продать квартиру и дать внуку и его родителям 15 тысяч долларов для того, чтобы обосноваться в столице. По словам пианиста, в российских регионах очень много талантливых детей, но в силу определенных причин им бывает трудно пробиться и реализовать свой талант."Проблема, скажем, вот появился какой-нибудь удивительный самородок, как правило, они появляются вопреки всему. Это не музыкальные семьи, из малюсеньких деревень, сел, безотцовщина, не в самом лучшем финансовом положении, появляется вот такая искорка - пятилетний, шестилетний уникальный мальчик или девочка, не по годам играют, сочиняют музыку, видно, что это талант. И они хотят ехать в Москву, они хотят поступать в ЦМШ, в Гнесинку. Каким образом это происходит? В интернат отдавать еще рановато, в 6-7 лет, все-таки это опасно, ни один родитель еще не решится, то есть нужны деньги на снятие квартиры, нужна какая-то стипендия, чтобы они жили здесь... Мы этим занимаемся", - поделился пианист в интервью.