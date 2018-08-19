Певица Ирина Дубцова рассказала, как чуть не утонула во время шторма

192

Но последний её выход в море оказался не самым приятным. Накануне Дубцова в очередной раз заказала у местных транспорт для уже привычной ночной рыбалки. Она и предположить не могла, что вскоре после того, как отплывёт подальше от берега, окажется в эпицентре сильнейшего шторма. Лодка, на которой рыбачила Ирина, едва не перевернулась. Певица транслировала свои приключения в Сети.— Шторм, в который мы сегодня попали на рыбалке, не описать словами. И видео в "Сторис" не передаёт даже части ужаса, который я испытала. В одночасье налетел сильный ветер, начался страшный ливень, который из-за ураганного ветра лил не вертикально, а горизонтально. В темноте. В открытом океане... Эх, если бы не мой оптимизм и белоснежные улыбки мальдивских матросов, которые, кстати, были абсолютно спокойными и подбадривали визжащую меня… Я б там со страху... А страшно было очень, скажу я вам! Огромные волны накрывали местную лодку "дони", ветром нас сорвало с якоря и немножко помотало по волнам! Мокрым оказалось абсолютно всё, даже штаны матросов (от дождя и заливающейся в лодку воды, конечно). Но! Рыба поймана, все целы, а впечатлений на долгие годы, — написала певица в "Инстаграме".После случившегося Ирина решила на время отказаться от рыбалки.— Попробую я, пожалуй, "лухари"-вариант отдыха на Мальдивах. Никакой активности (временно, конечно), в красивой позе, сверкая масляным телом, буду потягивать кокосовое молоко через трубочку. Хоть раз в жизни вернусь отсюда без царапин от кораллов на ногах, с ровным загаром и без следов от рыболовной лески на пальцах, — смеётся Дубцова.Фото: pixabay