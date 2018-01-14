Певец Шура встал с больничной койки после сложнейшей операции
14 января 2018 14:51
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По словам Шуры, боль после наркоза была сильнейшей. Но эпатажный артист уже делает первые шаги.
"А вот мои девочки-припевочки, выходим дружно на прогулку", — написал Медведев в своем instagram.
Фото: РЕН ТВ
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