Песни Децла после его смерти стали слушать в 150 раз чаще

141

— Количество прослушиваний 3 февраля увеличилось в 150 раз по сравнению с 2 февраля. По итогам 4 февраля песни артиста впервые попали в топ-100 социальной сети "ВКонтакте" и музыкального приложения BOOM, — рассказал представитель пресс-службы соцсети "ВКонтакте".Самым популярным треком стала песня "Слёзы". Также в топ-100 прослушиваемых песен вошли "Письмо", "Вечеринка у Децла", "Кто ты?" и "Кровь моя, кровь". Также с 3 по 6 февраля число прослушиваний песен Децла в музыкальном сервисе Zvooq выросло в 157 раз. Сервисы "Яндекс.Музыка" и "Ютуб" на данный момент не предоставили информацию по прослушиваниям.Кирилл Толмацкий умер на 36-м году жизни 3 февраля после выступления в Ижевске. Предварительно, смерть наступила от патологии сердца.Фото: соцсети