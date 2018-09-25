Песков заявил, что новым главам регионов предстоит сдать серьёзный экзамен

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— Этим людям теперь предстоит сдать серьёзный экзамен перед людьми, оправдать серьёзные надежды, которые на них возложили, и им предстоит почувствовать ответственность за голоса, — сказал Песков.Напомним, кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин победил на выборах губернатора Владимирской области, набрав 57,03% голосов. А на выборах в Хабаровском крае победу одержал представитель этой партии Сергей Фургал.Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев